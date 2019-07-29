《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１９２．４５ 升 ５１．４７點╱０．１９％
標普５００ ３０２５．８６ 升 ２２．１９點╱０．７４％
納斯達克 ８３３０．２１ 升 ９１．６７點╱１．１１％
倫敦富時１００ ７５４９．０６ 升 ６０．０１點╱０．８０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４１９．９０ 升 ５７．８０點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１０．０５ 升 ３２．００點╱０．５７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６４，歐元兌美元１．１１３４
29/07/2019 07:46
《日出而作》港澳辦就港局勢開記招，工行３０億人幣入股錦州行
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１９２．４５ 升 ５１．４７點╱０．１９％
標普５００ ３０２５．８６ 升 ２２．１９點╱０．７４％
納斯達克 ８３３０．２１ 升 ９１．６７點╱１．１１％
倫敦富時１００ ７５４９．０６ 升 ６０．０１點╱０．８０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４１９．９０ 升 ５７．８０點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１０．０５ 升 ３２．００點╱０．５７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６４，歐元兌美元１．１１３４
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
|中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
|生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
|FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
|生財有道26/07/2019
【外匯攻略】東京奧運倒數364日 遊日兌YEN恐「愈遲愈貴」
|生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰