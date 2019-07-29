《牛熊志選－陳其志》資金流入友邦好倉，留意友邦購２１０８０

《牛熊志選》恆指於過去一周在２８３００點至２８８００點之間窄幅波動，成交淡靜，大

市交投僅６００至７００億元左右，而較中線的波幅暫時在２８０００點至２９０００點之間，

後市暫時仍然欠缺明顯方向。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２５日）過去５個交易日，

恆指牛證合共錄得約２０１５萬元資金淨流出，上周四單日錄得２１０８萬元淨流入；恆指熊證

期間合共淨流入約３８３６萬元，上周四單日則錄得８５６萬元淨流入，恆指走勢窄幅無方向，

資金傾向短線靈活部署。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７７００點

至２８４００點之間，累計相當約３４５５張期指合約；熊證街貨分布較平均，在收回價

２８８００點至２９３００點之間累計了相當約４０１１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升１﹒２個波幅點至１５﹒６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒９個

波幅點至１６﹒５％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升

１﹒８個波幅點至１３﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅微升０﹒４個波幅點至

１９﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅微升０﹒３個波幅點至２４﹒３％；中移動

（００９４１）的引伸波幅微升０﹒４個波幅點至１４﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅

微升０﹒３個波幅點至２０﹒９％；國壽（０２６２８）的引伸波幅微跌０﹒５個波幅點至

２３﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１個波幅點至１８﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒６個波幅點至１８﹒９％；中石油（００８５７）的引伸波

幅上升０﹒６個波幅點至２１﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

２７％；Ａ中的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至１８﹒７％。

個股方面，友邦續領跌大市，跌穿１０天及２０天線，吸引資金流入相關認購證及牛證作反

彈部署，截至上周四的過去５個交易日，友邦的相關認購證及牛證合共錄得約１３２２萬元資金

淨流入，為最多資金留意的個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的友邦認購證為行使價約

９３元至９６元附近的中期價外條款，實際槓桿約８倍至１２倍；牛證方面，資金留意收回價

７５元至８１元之間的條款，收回距離約４％至１０％，槓桿超過１０倍。如看好友邦，可留意

認購證２１０８０，行使價９３﹒９３元，今年１１月初到期，實際槓桿約１２﹒７倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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