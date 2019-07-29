《一周攻略－周進略》市場減倉靜待議息，風險管理無可厚非！

《一周攻略》過去一星期，不，可能是過去一整個月，金融市場的焦點，一直都在議息。說

起來，有遠因，有近因，也有導火線。慢慢說吧。



＊貿易爭議成減息導火線＊



先說導火線，一定非是貿易爭議。去年至今，由美國引起的，全球貿易新格局，原本好端端

的多邊貿易，自由貿易，通統不要了，改為單對單的逐個擊退，希望為美國拿取最大好處，如此

一來，天下大亂了，一下子，全球各地原本緊密精細的專業分工合作，透過交易可以達到的雙贏

共贏，貿易夥伴都變成了談判對手了。

一旦開展貿易保護主義的舉措，例如關稅等，爭吵起來，自然是傷及生意，貿易增長放慢，

甚至減少，同理，各地經濟增長放緩，甚至衰退。如此一來，各地央行，去年底，今年初，無不

嚴陣以待，貨幣政策改方向，是最直接快速的應變了。

正因如此，當前美國經濟數據，還是好的居多，也不得不改變方向，由去年每季加息一次，

改為不加不減，甚至憧憬要以減息，作為適當措施，支持經濟云云。



＊央行退市縮表難竟全功＊



當然，也有近因的。過去一段日子，隨著量寬的退市縮表，其實央行已完成相當的一部分工

作，把非常時期的非常手段返回正軌，但問題是，隨著經濟好轉，也不可能完全回到之前的規模

，因為之前投入的，是史無前例的多，難竟全功，即使再多的期望管理，也不可能把人們清楚知

道的，央行由投入市場改變撤出市場的效果，要改也改不了。

當經濟面對上述貿易不明朗，算是外來的風險，便有最好的理由，不再量寬退市縮表了，加

息也可以先暫緩執行，甚至改為減息了。這可算是金融市場上，人所共知的道德危機或道德風險

，救市容易，退市極難。



＊救市增加財富不平衡，民粹傾向盛行＊



最後，算是遠因，倒不太遠，只是金融海嘯危機時，為救信心危機，資產價格不得不支持，

如此一來，有資產或多資產者，自然受惠，沒資產或少資產者，自然心有不甘，才有後來十年，

全球各地的民粹主義盛行，多國的選舉結果，說明了這樣的事實，也是這樣的班子，才有這樣的

主張，貿易保護主義有市場，還是當地選民的口味。

果如是，如今有著多層次的因素結合，看來不減息不行了。且慢，純粹以當前數據而言，其

實還不太差，甚至過去幾周所見，不少是相當好，勝於預期的。但，這都不再重要。



＊美聯儲大員發言方向一致＊



正如之前幾周，美聯儲領頭人物，紛紛在公開場合發言，方向頗一致，都為減息鋪路，則外

界便深刻體會，局方雖無法從數據為本上，對大家做好期望管理，卻可以就著國際貿易不明朗一

事，力陳利弊，大家心領神會，自然慢慢把市場期望，引導至減息四分一厘，甚至半厘之譜。

如此一來，不但可以避開因美國總統的言論而受影響的指摘，也可以達到市場與央行同一期

望的效果，事半功倍，由市場主導的減息概率變化，當中對經濟數據之強勁，看得比較平淡，反

而從其實不利因素入手，正是局方期望管理聰明的地方。



＊經濟數據不差，料措辭更寬鬆＊



然而，這也不等於７月ＦＯＭＣ馬上要減息，只是給予大家充分的心理準備，則即使有減息

，也可以把潛在的波動降低，算是對金融市場穩定的信心保證。

平心而論，純以數據而言，過去幾周所見，其實普遍勝於預期，只是大家若傾向悲觀去看，

自然覺得仍有進步空間，如此一來，投資者不難傾向減息的押注，只是真正議息時，仍有相當有

份投票者，其實並不贊成減息，商議一番之後，很可能是進一步把聲明措辭向寬鬆一方走，則下

次會期，也就是９月份，便可以順理成章，人人贊成的減息了！



＊減息預期已成，小心波幅擴大＊



短期要小心，期望管理不易為，如今大家都有減息的想法，即使真的減息四分一厘，只是應

酬式，聊勝於無，市場好消息出貨的格局看來不難估計，若是一減便是半厘，則難免令人聯想，

當局掌握真實情況可能是極差，不得不這樣，壞消息卻又是先沽為敬，剩下來是不減息，自然令

市場原本高漲的情緒，突然收回，也是拋售。

以此觀之，過去一周，各式資產似乎有部分減持拆倉，在重大事件如議息結果出現前，風險

管理，實無可厚非。小心為上，錯不了！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

