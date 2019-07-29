《套期保值》現貨金上周五（２６日）回升，今早（２９日）亞洲交易時段在１４２３美元
上落。美國第二季國內生產總值增加２﹒１％，優於市場預期，不過較第一季的３﹒１％放緩，
不過佔美國經濟活動三份二的消費開支，第二季加速至４﹒３％，市場基本已共識本周聯儲局會
減息０﹒２５％。筆者認為金價已充分反映本周聯儲局減息的因素，短期金價上升空間不大，相
反，筆者預計聯儲局本周議息後，金價將會下跌，料金價短期下望１４００美元，若跌穿後，再
下試１３８０美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
29/07/2019 11:27
《套期保值－蕭猷華》金價本周下跌機會大
《套期保值》現貨金上周五（２６日）回升，今早（２９日）亞洲交易時段在１４２３美元
上落。美國第二季國內生產總值增加２﹒１％，優於市場預期，不過較第一季的３﹒１％放緩，
不過佔美國經濟活動三份二的消費開支，第二季加速至４﹒３％，市場基本已共識本周聯儲局會
減息０﹒２５％。筆者認為金價已充分反映本周聯儲局減息的因素，短期金價上升空間不大，相
反，筆者預計聯儲局本周議息後，金價將會下跌，料金價短期下望１４００美元，若跌穿後，再
下試１３８０美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
|中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
|生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
|FOCUS26/07/2019
【FOCUS】時隔兩月中美下周再會 「大鱷」看淡籲買長期資產
|生財有道26/07/2019
【外匯攻略】東京奧運倒數364日 遊日兌YEN恐「愈遲愈貴」
|生財有道26/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股企穩百天線始轉勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰