《套期保值－蕭猷華》金價本周下跌機會大

《套期保值》現貨金上周五（２６日）回升，今早（２９日）亞洲交易時段在１４２３美元

上落。美國第二季國內生產總值增加２﹒１％，優於市場預期，不過較第一季的３﹒１％放緩，

不過佔美國經濟活動三份二的消費開支，第二季加速至４﹒３％，市場基本已共識本周聯儲局會

減息０﹒２５％。筆者認為金價已充分反映本周聯儲局減息的因素，短期金價上升空間不大，相

反，筆者預計聯儲局本周議息後，金價將會下跌，料金價短期下望１４００美元，若跌穿後，再

下試１３８０美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

