【企業盈喜】碧桂園服務（０６０９８）料中期純利增逾５０％

《經濟通通訊社２９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）公布，截至２０１９年６月３０日

止六個月，預計純利將較上年同期４﹒７１億元人民幣錄得超過５０％的增長，增長主要由於物

業管理在管面積增加、社區增值服務與非業主增值服務收入上升，帶來綜合純利提升。

公司預計於８月下旬刊發中期業績。（ａｌ）

