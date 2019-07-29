《經濟通通訊社２９日專訊》榮威國際（０３３５８）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月，預期淨利潤將按年錄得超過２０％增幅，主要因為公司收入增加、毛利上升。
期內公司全球研發團隊研發新產品，當中創新和充氣式運動休閒產品在全球市場需求增加。
公司預計於８月下旬刊發中期業績。（ａｌ）
29/07/2019 08:38
【企業盈喜】榮威國際（０３３５８）料中期淨利潤增逾兩成
《經濟通通訊社２９日專訊》榮威國際（０３３５８）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月，預期淨利潤將按年錄得超過２０％增幅，主要因為公司收入增加、毛利上升。
期內公司全球研發團隊研發新產品，當中創新和充氣式運動休閒產品在全球市場需求增加。
公司預計於８月下旬刊發中期業績。（ａｌ）
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