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29/07/2019 08:38

【企業盈喜】榮威國際（０３３５８）料中期淨利潤增逾兩成

　　《經濟通通訊社２９日專訊》榮威國際（０３３５８）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月，預期淨利潤將按年錄得超過２０％增幅，主要因為公司收入增加、毛利上升。
　　期內公司全球研發團隊研發新產品，當中創新和充氣式運動休閒產品在全球市場需求增加。
公司預計於８月下旬刊發中期業績。（ａｌ）

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