【地產股弱勢】李偉傑：本地地產及房託小注博短線，設５％止蝕位

《經濟通通訊社記者盧逸文２９日報道》港股今日大幅回吐逾３００點，主要受累本地地產

及房託大跌，當中領展（００８２３）更跌近４％，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》坦言

，領展跌至目前的位置的確變得吸引，雖然其業務主要集中於街市及商場，但近日本港集會遊行

普遍影響民生消費，故今日出現相對較大的跌幅亦無可厚非。不過，他強調，因為這些集會遊行

普遍在周六日舉行，所以市場在周一的反應才比較大，未來幾日可能會有所回升，現價可以小注

吸納，或至８８至９０元有較大支持時買入，不過應以５％跌幅作止蝕，即約８７元位置。

至於冠君（０２７７８）方面，今日跌幅比較深，午收５﹒８９元挫４﹒３８％，但未觸及

２５０天線（約５﹒８２３元），李偉傑認為目前亦可作小注吸納，不過要視乎明日股價走勢，

如果再下試穿２５０天線，跌幅可能會持續，同樣應預留５％跌幅作止蝕，即約５﹒８３元位置

，同時周內就應沽出，不宜長期持有。



＊儲局若不減息，會有較大負面影響＊



李偉傑亦指，近日本港二手樓交投未見轉弱，加上整體樓市都傾向觀望多時，反映大市對本

地地產的投資意欲不太高漲，同時美國聯儲局議息會議將至，雖然市場預期減息２５個基點，但

在美國最近第二季經濟增長好過預期下，市場依然有所擔心。他直言，如果聯儲局最後不減息，

對大市會有相對較大的負面影響，同時亦要視乎聯儲局主席鮑威爾會後言論傾向鴿派還是鷹派。

至於個別本地地產股方面，新世界發展（０００１７）今日跌穿２５０天線，有機會下試至

１０﹒８元水平，惟反彈阻力為５０天線（約１２﹒１２元）水平，故值博不大。至於在內地擁

有比較多業務的恆隆地產（００１０１），他坦言今日的跌幅其實不大，目前依然有調整空間，

宜耐心等待至更低位吸納。

新地（０００１６）今日相對較能企穩，但已連跌六日，但他亦相信目前未必適宜吸納，待

跌至１２１至１２２元水平再作部署亦未遲，畢竟目前的值博率不大。不過，他對新地上周元朗

ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｎａｐｏｌｉ加推７２伙表示不解，他笑言，即使加推亦未必能夠帶動睇

樓人流。

