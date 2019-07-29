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即市新聞

29/07/2019 09:50

《凱文隨筆－凱文》約翰遜會否成為特朗普的小伙伴？

　　《凱文隨筆－凱文》自從特朗普當了美國總統後，西方傳媒就喜歡替各國的政客打標籤，既
有「法國特朗普」，也有「巴西特朗普」，英國首相約翰遜也就成為了「英國特朗普」。套用上
一代中國領導人江澤民的話，真是太幼稚太單純了。

　　約翰遜與特朗普的分別太明顯了。前者一上任就標籤自己是「親中派」、「熱衷於一帶一路
，對習近平主席如何執行這項計劃深感興趣」，令人眼前一亮！跟他之前處理個人感情問題的表
現判若兩人；「親中派」這句話，在中國以外地區的人都需要無比勇氣才敢說出來的話，遑論堂
堂英國首相，也許論者說這只是客套話，特朗普會跟你這麼客套嗎？

　　特朗普視之為知己，在約翰遜競爭首相期間，也不只一次口頭支持這位盟友。殊不知他一上
任就顯示了自我本色，不像前任首相文翠珊或外相侯俊偉般，處處針對中國，跟著大哥特朗普走


　　約翰遜在前朝政府做過官，深明英國在「脫歐」問題上是找不到可行方案了，故有「不顧一
切」在１０月３１日前脫歐（所謂硬脫歐）的想法與承諾，英國既得利益政客紛紛打出恐慌牌，
要法庭見面。其實所謂「可行方案」，粗俗一點說，不就是不良婦女想立貞節牌坊罷了，世上是
有便宜的事，但大英帝國今非昔比，她的歐洲盟友可都是歷史上赫赫有名的侵略者，會輕易讓你
佔到便宜嗎？

　　英國政客相對美國政客而言，處事更具彈性；新中國成立之初，英國在一個月後就承認了中
國的國際地位，但美國拖了３０年才建交。中國主席習近平在２０１３年倡議成立亞洲基礎設施
投資銀行（ＡＩＩＢ），英國就是歐洲首個國家，加入成為創始成員國，美國卻運用影響力，「
勸說」盟友不要加入，日本要依仗美國的軍事保護，也就只好就範。

　　ＢＢＣ在７月１４日有一則有趣新聞，英國交通運輸當局打算在大約２０２５年前，為倫敦
地鐵覆蓋４Ｇ電訊網絡，倫敦現任市長稱之為「重要的一步」，就是里程碑吧；有中國電訊專家
調侃稱，如果英國政府在５Ｇ的建設方面仍然猶豫不決，那將來中國拆除４Ｇ基站時，英國仍在
用４Ｇ，還可能向中國購買二手４Ｇ基站，可謂一家便宜兩家著。

　　約翰遜是否聰明人，就要觀其行，他會如何處理英國伊朗相互扣押對方油輪問題，將是他首
個執政考驗，前朝文翠珊政府充當馬前卒，大哥（美國）未出手，她先出手，她的國際視野就是
一口井，如果歷史會記得這位首相，充其量就是英國第二位女首相罷了；跟日本相比，英國相對
上是獨立的國家，不一定事事都跟美國走。如果約翰遜自我標籤的「親中派」是真的，解禁華為
也應是早晚的事。

（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取
得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ　Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

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