《專家之言－葉尚志》滬綜指３周新高，中資券商股可關注

《專家之言》港股上周五（２６日）三連升後出現回整，縮量的狀態依然未改，仍處於整理

悶局當中，但估計總體穩定性可以保持。事實上，港股反覆震動於２８０００至２８７００點區

間範圍內，已有三周時間。於此期間，權重指數股如騰訊（００７００）和友邦保險

（０１２９９），都先後出現了上拉，另外，重磅板瑰內險股在上半年業績的支持下，都能夠有

相對堅穩的表現，相信這些都是有利於大盤保持穩定性，也有助消息題材股有相對突出行情，建

議可以繼續跟進５Ｇ題材股、手機相關股、以及半導體股。

恆指出現縮量回整，在盤中一度下跌２５６點低見２８３３８點，香港地產股的壓力未見消

散，而在英國硬脫歐風險增加的情況下，權重股匯控（００００５）亦出現了沽壓，然而，騰訊

表現仍穩，內險股整體也相對堅挺，其中，中國太保（０２６０１）連續第二日創５２周新高，

都是目前護盤的主力。恆指收盤報２８３９８點，下跌１９７點或０﹒６８％。國指收盤報１０

８５３點，下跌７７點或０﹒７％。另外，港股主板成交金額有６７７億多元，而沽空金額有１

００﹒６億元，沽空比例１４﹒８５％。至於升跌股數比例是６１５：１０３５，日內漲幅超過

１０％的股票有３３隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。



＊聚焦美國議息及中美貿談＊



歐洲央行表示在２０２０年上半年前，利率水平將處於目前或更低水平，也就是說會朝著寬

鬆的方向走，但沒有明示９月減息的機會。市場接下來的焦點會落在美聯儲議息會議上，普遍預

期將會有四分一厘減息的公布，結果會在本周四（８月１日）凌晨出來。而第１２輪中美經貿高

級別磋商，也將於本周二（３０日）和本周三（３１日）在上海舉行，市場樂見雙方重啟磋商但

不期待能夠很快就可以達成協議。由此觀之，在美聯儲議息以及中美重啟磋商的情況下，相信觀

望氣氛暫時仍將難以揮去。

５Ｇ題材股、手機相關股、以及半導體股，在集體聯動連衝幾天後，跟隨大市出現了強勢回

整，但相信後延性未有受到破壞，５Ｇ手機開始預售、電訊設備商發出上半年盈喜、費城半導體

ＳＯＸ指數再創歷史新高，都是正面利好的消息因素。對於５Ｇ題材股如中興通訊

（００７６３）和京信通信（０２３４２）、手機相關股如丘鈦科技（０１４７８）和舜宇光學

（０２３８２）、半導體股如中芯國際（００９８１）和華虹半導體（０１３４７），建議可以

繼續關注跟進。



＊ＭＳＣＩ下月增納Ａ股權重因子＊



另一方面，對於已充分調整、具備好彈性的中資券商股如中金公司（０３９０８）和中信証

券（０６０３０），建議也可以多加注意。在ＭＳＣＩ於８月增納Ａ股權重因子的情況下，外資

最近兩周有偷步回流部署Ａ股傾向。而目前，在外資的回流下，Ａ股上綜指已見有逐步盤穩並回

升至３周來的高位，如果能夠進一步向上突破，相信中資券商股的彈性將可釋放。《第一上海首

席策略師 葉尚志》

