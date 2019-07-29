【企業盈警】環球數碼（８２７１）中期盈轉虧，創作製作收益下降

《經濟通通訊社２９日專訊》環球數碼創意（０８２７１）發盈警，料截至本年六月底止六

個月之未經審核綜合管理帳目及現時可獲得之資料之初步評估，集團將由去年錄得溢利轉為虧損

。

公司指該虧損乃主要由於一部於今年六月上映的動畫電影票房收益未如理想，導致電腦圖像

創作及製作分部之收益大幅下降；及自去年十二月一日起取消確認珠影文化產業園第一期為投資

物業，而終止確認截至本年六月底止六個月珠影文化產業園第一期產生的所有收益。

集團預計於下月公布中期業績。（ｓｃ）

