【企業盈警】華康生物：料中期利潤跌八成九，銷售收益減少

《經濟通通訊社２９日專訊》華康生物（０８６２２）預期與去年６月３１日止六個之收益

比較將下跌約１２﹒９％及利潤下跌約８８﹒８％（不計上市費用）。

公司指利潤下跌，之要由於集團部份客戶之銷售收益，包括經銷商及終端客戶與去年同期比

較下跌；公司去年１２月港交所創業板上市後，產生額外行政開支，包括董事薪酬，公司香港總

部之辦公室租金以及專業費用；及通過招聘更多有經驗的人才及改善員工激勵政策來加強人才儲

備，以及增加出差以探索新商業機會及潛在國際合作。

公司預計在８月中旬前公布本年中期業績。（ｓｃ）

