【企業盈警】ＰＦ　ＧＲＯＵＰ：料首季度盈轉虧，收費及佣金減少

《經濟通通訊社２９日專訊》ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）料截至本年６月底止三個月

業績將由盈轉虧６８萬，去年同期溢利約６７３萬元。董事會認為，是次第一季度業績出現虧損

，主要由於集團所參與委聘數目及平均佣金率下跌，導致來自配售及包銷活動的收費及佣金收入

減少約１１００萬元。

公司預期於８月８日或前後刊發季度業績。（ｓｃ）

