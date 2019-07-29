《經濟通通訊社２９日專訊》ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）料截至本年６月底止三個月
業績將由盈轉虧６８萬，去年同期溢利約６７３萬元。董事會認為，是次第一季度業績出現虧損
，主要由於集團所參與委聘數目及平均佣金率下跌，導致來自配售及包銷活動的收費及佣金收入
減少約１１００萬元。
公司預期於８月８日或前後刊發季度業績。（ｓｃ）
29/07/2019 10:08
【企業盈警】ＰＦ ＧＲＯＵＰ：料首季度盈轉虧，收費及佣金減少
《經濟通通訊社２９日專訊》ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）料截至本年６月底止三個月
業績將由盈轉虧６８萬，去年同期溢利約６７３萬元。董事會認為，是次第一季度業績出現虧損
，主要由於集團所參與委聘數目及平均佣金率下跌，導致來自配售及包銷活動的收費及佣金收入
減少約１１００萬元。
公司預期於８月８日或前後刊發季度業績。（ｓｃ）
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