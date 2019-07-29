《經濟通通訊社２９日專訊》ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）料截至本年六月底止六個
月錄得虧損不少於４０萬新加坡元，去年同期為錄得溢利１４萬新加坡元，公司指虧損主要由於
市場競爭激烈導致銷售減少，因而令毛利下跌約為１１％；及按公平值計入損益的金融資產之公
平值虧損約為３９萬新加坡元。公司預期該業績公佈將於８月８日或前後刊發。（ｓｃ）
29/07/2019 10:06
【企業盈警】ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ：料中期盈轉虧最少４０萬坡元
《經濟通通訊社２９日專訊》ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）料截至本年六月底止六個
月錄得虧損不少於４０萬新加坡元，去年同期為錄得溢利１４萬新加坡元，公司指虧損主要由於
市場競爭激烈導致銷售減少，因而令毛利下跌約為１１％；及按公平值計入損益的金融資產之公
平值虧損約為３９萬新加坡元。公司預期該業績公佈將於８月８日或前後刊發。（ｓｃ）
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