【企業盈警】ＣＯＯＬ　ＬＩＮＫ：料中期盈轉虧最少４０萬坡元

《經濟通通訊社２９日專訊》ＣＯＯＬ ＬＩＮＫ（０８４９１）料截至本年六月底止六個

月錄得虧損不少於４０萬新加坡元，去年同期為錄得溢利１４萬新加坡元，公司指虧損主要由於

市場競爭激烈導致銷售減少，因而令毛利下跌約為１１％；及按公平值計入損益的金融資產之公

平值虧損約為３９萬新加坡元。公司預期該業績公佈將於８月８日或前後刊發。（ｓｃ）

