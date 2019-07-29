本地政治不明地產股捱沽，港股跌３０１點報２８０９６

《經濟通通訊社２９日專訊》本地政治不明，港股今早表現反覆向下，今早先低開１３４點

報２８２６２點，在Ａ股表現缺乏方向，及多隻本地地產股捱沽下，恆指走勢持續向下，最多跌

過３３８點，險守二萬八關，低見２８０５９。

國務院港澳辦今天將在北京召開記者會，講述對香港當前局勢的立場和看法。

個股方面，領展（００８２３）穿百天線（約９２﹒９２元），暫為表現最差藍籌股，而地

地產股九倉置業（０１９９７）、新世界（０００１７）及恆隆地產（００１０１）跟隨其後。

現時，恆生指數報２８０９６，跌３０１點或跌１﹒０６％，主板成交１８４﹒１０億元。

國企指數報１０７６８，跌０﹒７８％或跌８４點。

上證綜合指數報２９３８，跌５點或跌０﹒１９％，暫成交５５０﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報９３２７，跌２１點或跌０﹒２３％，暫成交７１４﹒４９億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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領展房產基金（００８２３） ９１﹒７０元 跌３﹒４７％

九龍倉置業 （０１９９７） ４９﹒２５元 跌３﹒０５％

新世界發展 （０００１７） １１﹒３４元 跌２﹒９１％

恆隆地產 （００１０１） １８﹒４２元 跌２﹒８５％

港鐵公司 （０００６６） ５２﹒３５元 跌２﹒７０％



工商銀行 （０１３９８） ５﹒３９元 跌２﹒３６％

信和置業 （０００８３） １２﹒７６元 跌２﹒１５％

創科實業 （００６６９） ５９﹒７０元 跌２﹒１３％

長實集團 （０１１１３） ６１﹒４０元 跌２﹒０７％

恆基地產 （０００１２） ４１﹒５５元 跌２﹒００％

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（ｓｃ）

