《盤後部署》本港政治因素不穩，港股２８０００╱２８６００徘徊

《經濟通通訊社２９日專訊》本港政局持續未明朗，港股全日反覆向下，最終險守二萬八關

口。美股上周表現向好，納指標指再創新高，不過今早港股就低開１３４點報２８２６２點，其

後Ａ股亦同樣未見方向，加上本地地產股、收租股捱沽，市場擔心政治事件影響樓價表現，恆指

跌勢持續，最多跌過４５２點報２７９４５，最終恆指收報２８１０６，跌２９１點或跌

１﹒０３％，主板成交６８６﹒２９億元升１﹒２３％。國企指數報１０７８０，跌７２點或跌

０﹒６７％。

內地Ａ股跟隨下挫，惟之後靠穩，上證綜合指數收２９４１點，跌３點或跌０﹒１２％；深

證成分指數報９３５４點，升５點或升０﹒０６％。兩市合共成交３４３７﹒４２億元人民幣。



＊留意美議息及中美貿談＊



芝加哥選擇權交易所波動率指數（ＶＩＸ），即俗稱「恐慌指數」，主要跟踪期權價格以衡

量近期股市將承受波動的可能性。雖然ＶＩＸ近期一直位於相對較低的水平，而美股在同一時間

不斷創出新高，但有市場分析指，雖然目前市場擔憂情緒減少，但ＶＩＸ實際上可能成為一個計

時炸彈。ＶＩＸ過往都具有相當的規律性，而目前只需要一個觸發因素，也許聯儲局明日

（３０日）開始起議息會議昶是為是為觸發點，一旦局方不減息，又或會後聲明不夠「鴿」調，

將令指數向上，美股大有可能回吐，繼而影響港股走勢。

另外，美國貿易代表萊特希澤率領團隊今日抵達上海，並在明天與中方舉行為期兩日的貿易

談判。市場對此次會談達成協議不予寄望，只盼雙方保持透過商談解決氛爭的意願。



＊恆指未跌出保歷加通道＊



港股今日收跌近３００點，市場主要擔心本港政治不穩的情況會持續升溫，不過從技術層面

而言，港股目前依然在保歷加通道之內，同時貼近底線位置，但通道未見擴大，可見港股未來數

日都會以窄幅上落為主，並於２８０００至２８６００位置徘徊。在成交方面，雖然港股今日成

交接近７００億元，但亦未重回升市時千億元的水平，反映市場氣氛依然淡靜，在成交未能配合

下難以創造升勢。（ａｌ）

