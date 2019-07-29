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即市新聞

29/07/2019 17:20

《盤後部署》本港政治因素不穩，港股２８０００╱２８６００徘徊

　　《經濟通通訊社２９日專訊》本港政局持續未明朗，港股全日反覆向下，最終險守二萬八關
口。美股上周表現向好，納指標指再創新高，不過今早港股就低開１３４點報２８２６２點，其
後Ａ股亦同樣未見方向，加上本地地產股、收租股捱沽，市場擔心政治事件影響樓價表現，恆指
跌勢持續，最多跌過４５２點報２７９４５，最終恆指收報２８１０６，跌２９１點或跌
１﹒０３％，主板成交６８６﹒２９億元升１﹒２３％。國企指數報１０７８０，跌７２點或跌
０﹒６７％。
　　內地Ａ股跟隨下挫，惟之後靠穩，上證綜合指數收２９４１點，跌３點或跌０﹒１２％；深
證成分指數報９３５４點，升５點或升０﹒０６％。兩市合共成交３４３７﹒４２億元人民幣。

＊留意美議息及中美貿談＊

　　芝加哥選擇權交易所波動率指數（ＶＩＸ），即俗稱「恐慌指數」，主要跟踪期權價格以衡
量近期股市將承受波動的可能性。雖然ＶＩＸ近期一直位於相對較低的水平，而美股在同一時間
不斷創出新高，但有市場分析指，雖然目前市場擔憂情緒減少，但ＶＩＸ實際上可能成為一個計
時炸彈。ＶＩＸ過往都具有相當的規律性，而目前只需要一個觸發因素，也許聯儲局明日
（３０日）開始起議息會議昶是為是為觸發點，一旦局方不減息，又或會後聲明不夠「鴿」調，
將令指數向上，美股大有可能回吐，繼而影響港股走勢。
　　另外，美國貿易代表萊特希澤率領團隊今日抵達上海，並在明天與中方舉行為期兩日的貿易
談判。市場對此次會談達成協議不予寄望，只盼雙方保持透過商談解決氛爭的意願。

＊恆指未跌出保歷加通道＊

　　港股今日收跌近３００點，市場主要擔心本港政治不穩的情況會持續升溫，不過從技術層面
而言，港股目前依然在保歷加通道之內，同時貼近底線位置，但通道未見擴大，可見港股未來數
日都會以窄幅上落為主，並於２８０００至２８６００位置徘徊。在成交方面，雖然港股今日成
交接近７００億元，但亦未重回升市時千億元的水平，反映市場氣氛依然淡靜，在成交未能配合
下難以創造升勢。（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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