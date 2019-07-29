【貿易開戰】特朗普：中國或等明年美國大選出結果才簽貿易協議

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普表示，中國可能要等到２０２０年美國總統大

選出結果後，才會簽署貿易協議，因為北京更希望與民主黨達成協議。

美國總統大選將於２０２０年１１月舉行，特朗普稱，「如果我有２％的機會敗選，個人認

為中國都不會簽署協議，但當我勝出後，中國將會立刻簽署協議。」（ｍｎ）

