《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普向世貿（ＷＴＯ）施壓，要求改變對發展中國
家的定義，指出中國及其他國家和地區不公平地獲得優惠待遇。
特朗普在一份指示美國貿易代表的備忘錄中提到，美國從來都不接受中國等富裕國家及地區
目前在世貿中擁有發展中國家的地位，除中國外又點名提到香港、澳門、文萊、科威特、卡塔爾
、新加坡、阿聯酋、墨西哥、南韓及土耳其。
特朗普稱，如果世貿在９０日內沒有在改革規則方面取得實質性進展，美國將不再向部分發
展中國家給予特別待遇。（ｍｎ）
29/07/2019 08:20
【貿易開戰】特朗普要求世貿改革，拒認中港澳發展中經濟體地位
《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普向世貿（ＷＴＯ）施壓，要求改變對發展中國
家的定義，指出中國及其他國家和地區不公平地獲得優惠待遇。
特朗普在一份指示美國貿易代表的備忘錄中提到，美國從來都不接受中國等富裕國家及地區
目前在世貿中擁有發展中國家的地位，除中國外又點名提到香港、澳門、文萊、科威特、卡塔爾
、新加坡、阿聯酋、墨西哥、南韓及土耳其。
特朗普稱，如果世貿在９０日內沒有在改革規則方面取得實質性進展，美國將不再向部分發
展中國家給予特別待遇。（ｍｎ）
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