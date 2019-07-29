【貿易開戰】特朗普要求世貿改革，拒認中港澳發展中經濟體地位

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普向世貿（ＷＴＯ）施壓，要求改變對發展中國

家的定義，指出中國及其他國家和地區不公平地獲得優惠待遇。

特朗普在一份指示美國貿易代表的備忘錄中提到，美國從來都不接受中國等富裕國家及地區

目前在世貿中擁有發展中國家的地位，除中國外又點名提到香港、澳門、文萊、科威特、卡塔爾

、新加坡、阿聯酋、墨西哥、南韓及土耳其。

特朗普稱，如果世貿在９０日內沒有在改革規則方面取得實質性進展，美國將不再向部分發

展中國家給予特別待遇。（ｍｎ）

