《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普表示，將不會給予蘋果Ｍａｃ Ｐｒｏ電腦中
的中國製造零件任何關稅減免，認為若蘋果在美國製造這些零件，就不會被徵收關稅。
於本月１８日，蘋果要求美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）對１５種零件豁免徵收２５％的
關稅，包括Ｍａｃ Ｐｒｏ所用的一些零件，這些要求的公眾意見徵詢期將於８月１日結束。
特朗普稍後對記者表示，他認為蘋果將會在德州興建一間工廠，但他沒有作詳細解釋，亦沒
有透露他是如何得知。（ｍｎ）
29/07/2019 08:57
【貿易開戰】特朗普：蘋果ＭａｃＰｒｏ中國製零件不會獲關稅豁免
《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普表示，將不會給予蘋果Ｍａｃ Ｐｒｏ電腦中
的中國製造零件任何關稅減免，認為若蘋果在美國製造這些零件，就不會被徵收關稅。
於本月１８日，蘋果要求美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）對１５種零件豁免徵收２５％的
關稅，包括Ｍａｃ Ｐｒｏ所用的一些零件，這些要求的公眾意見徵詢期將於８月１日結束。
特朗普稍後對記者表示，他認為蘋果將會在德州興建一間工廠，但他沒有作詳細解釋，亦沒
有透露他是如何得知。（ｍｎ）
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