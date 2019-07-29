【貿易開戰】白宮經濟顧問：美國已排除壓低美元匯率的可能性

《經濟通通訊社２９日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，在與總統特朗普與

相關官員舉行會議後，已經排除干預匯市以壓低美元匯率的可能性。

此前有報道稱，白宮顧問納瓦羅向特朗普提出讓美元貶值，作為在持續的貿易戰中向中國施

壓的一種方法，但特朗普已很快否決這個建議。

特朗普曾公開抱怨美元過強，損害美國的競爭力，又點名批評人民幣的匯率非常低。但庫德

洛駁斥特朗普希望美元走弱的說法。他表示，其他國家的貨幣應該走強，不應在操縱貨幣貶值來

試圖獲得貿易優勢。（ｍｎ）

