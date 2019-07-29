【減息將至】前聯儲局主席耶倫支持減息四分一厘

《經濟通通訊社２９日專訊》前聯儲局主席耶倫表示，由於全球經濟疲軟以及美國通脹率下

跌，支持聯儲局減息２５個點子。

她續指，目前全球經濟轉差的部分原因是由於貿易衝突，美國是全球經濟的一部分，其他國

家所發生的事亦會影響美國，加上美國通脹率仍然太低，認為減息將會是合適之舉。（ｍｎ）

