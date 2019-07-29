【英揆誕生】英國硬脫歐機會增，英鎊觸及２８個月新低

《經濟通通訊社２９日專訊》英鎊跌至２８個月新低，因在新任首相約翰遜帶領下，英國似

乎愈來愈有可能無協議脫歐。

英鎊兌美元跌０﹒２％至１﹒２３５８美元，上一次觸及該水平是在２０１７年３月。

英國外相藍韜文表示，脫歐協議必須刪去不符合民主的愛爾蘭保障條款，而目前英國正在加

速進行硬脫歐的準備，無論能否達成協議，１０月３１日將作好準備脫離歐盟。（ｍｎ）

