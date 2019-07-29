  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2019 17:50

《台股攻略－馮偉明》國際情勢動盪，台股震盪

　　《台股攻略》台股今日（２９日）開低整固，收１０８８５﹒７３點，跌６﹒２５點，成交
金額為新台幣１０４１﹒４４億元。
　　由於權值股台積電及鴻海有資金追入，再加上金融股有買盤，指數午盤升上１０９００點大
關，但隨著權值股回順，指數終場小跌。蘋果概念股方面，台積電收新台幣２６１元；鴻海收新
台幣７８﹒４元；大立光跌１﹒１８％，收新台幣４２０５元。而其餘大型蘋概股包括可成下挫
超過２％，甄鼎─ＫＹ、和碩及廣達亦同步走弱，但玉晶光升１﹒２％、緯創亦同步上升。金融
股富邦金升０﹒１１％，收新台幣４３﹒５５元；國泰金升０﹒１２％，收新台幣４１﹒２元；
新光金升０﹒６６％，收新台幣９﹒１７元。半導體族群方面，記憶體旺宏及南亞科今日同步走
弱，只有華邦電表現較為強勢，升超過３％，其餘半導體股包括聯電及聯發科等收市升超過
１﹒５％。太陽能相關個股表現強勁，碩禾、太極、茂迪及陽光能源等攻上亮燈漲停，國碩則大
升超過８﹒８％，元晶及聯合再生等半根漲停。
　　台股短線因指標轉弱修正，預料回吐幅度不會太大，股市表現應仍然向好。未來大市將聚焦
在美國議息及中美貿易戰進展。此外，聯發科、台達電、穩懋、中華電及華新等陸續召開法說會
，亦將成為影響短線表現的焦點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金