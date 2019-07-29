《台股攻略－馮偉明》國際情勢動盪，台股震盪

《台股攻略》台股今日（２９日）開低整固，收１０８８５﹒７３點，跌６﹒２５點，成交

金額為新台幣１０４１﹒４４億元。

由於權值股台積電及鴻海有資金追入，再加上金融股有買盤，指數午盤升上１０９００點大

關，但隨著權值股回順，指數終場小跌。蘋果概念股方面，台積電收新台幣２６１元；鴻海收新

台幣７８﹒４元；大立光跌１﹒１８％，收新台幣４２０５元。而其餘大型蘋概股包括可成下挫

超過２％，甄鼎─ＫＹ、和碩及廣達亦同步走弱，但玉晶光升１﹒２％、緯創亦同步上升。金融

股富邦金升０﹒１１％，收新台幣４３﹒５５元；國泰金升０﹒１２％，收新台幣４１﹒２元；

新光金升０﹒６６％，收新台幣９﹒１７元。半導體族群方面，記憶體旺宏及南亞科今日同步走

弱，只有華邦電表現較為強勢，升超過３％，其餘半導體股包括聯電及聯發科等收市升超過

１﹒５％。太陽能相關個股表現強勁，碩禾、太極、茂迪及陽光能源等攻上亮燈漲停，國碩則大

升超過８﹒８％，元晶及聯合再生等半根漲停。

台股短線因指標轉弱修正，預料回吐幅度不會太大，股市表現應仍然向好。未來大市將聚焦

在美國議息及中美貿易戰進展。此外，聯發科、台達電、穩懋、中華電及華新等陸續召開法說會

，亦將成為影響短線表現的焦點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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