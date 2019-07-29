《談國論企－黎偉成》美帝擬取消對華優惠實全面封殺

《談國論企》特朗普突然於２０１９年７月２６日要世界貿易組織ＷＴＯ「重新審視中國及

其他相對富裕國家或地區，在世貿的『發展中經濟體』地位」，居然還把港、澳等「拖落水」，

對華「施壓所演」的一幕「窮凶極惡」劣劇，顯然與此廝對中美於７月３０日重啟面對面經貿磋

商表「不感樂觀」有關。中國會繼續堅持保衛主權的核心原則，以達平等、互利共贏的目標，作

為對特以新劣題擬全面封殺的堅實回應。



＊中改與美貿磋在上海顯政治智慧＊



我一直淡看中美政經關係，特別是特廝上台以來便緊密地推出一個又一個仇華壓華劣行，最

新的居然是是在中美於重啟暫停兩個多月的面對面經貿磋商之前６日，出新劣招，做法和用意相

當惡劣和矛盾，尤其是（一）居然對ＷＴＯ要重新審視中國的發展中經濟體地位，可笑的是特廝

因ＷＴＯ對美國「不公平」而一直威脅要退出，但講了又「不守諾言」遲遲未退之餘，更向「指

控」對美「不公平」的國際組織指指點點，發施號令，真是矛盾，有點精神分裂，當然有狂妄燥

病。

最重要的，是（二）特廝更語出威脅「除非世貿在９０日內在改革規則方面取得實質進展，

否贍美國將尋求單方面停止承認這些國家或地區是發展中經濟體」，所露出之馬腳是（Ｉ）美帝

國霸權主義者借ＷＴＯ為「橋段」，實際要單方面取消對中國施之已久的優惠待遇，故中美即使

重啟面對面的經貿磋商，沒有任何意思。

而（ＩＩ）霸道地對世貿設出「重新審視」期限，和在期限過後自行處理「所議」，實際是

特廝幾乎完全沒有信心其指指點點會被國際社會認同。

至於（三）特廝此番有「後著」，就是在一份給美國貿易代表萊特希澤（我譯「來踏欺」詐

）的「備忘錄」中，提到「美國從來都接中國聲稱為發展中國家」，和點名「批評」香港、澳門

、新加坡、阿聯酋等國家及地區「將自己定位為發展中經濟體，在貿易中獲得不公平的優惠待遇

，並比其他世貿成員國作出更少承諾」云，可笑更可恥，因（１）美國前幾任總統從來都沒有此

項「要求」，當然沒「從來」這回事，就把特朗普改稱為「特從來」算了。

和（２）特廝要「來踏欺詐」進行６０日的「調研」，又是笑話，又無恥，因「來踏欺詐」

從來就仇華壓華，萊廝當年作美方代表對中國申請諸多刁難，始使「入世」之途長且困，今天要

「調」、「研」？不用了！因為不需要６０天，６秒都不用！

狠毒的是（３）霸道地點名多個國家或地區出來，惡意甚烈，因：把港澳「入列」就是要全

面封殺中國；而新加坡及阿聯酋亦提及，就是要誤導一些國家因「中國問題」所「拖累」，從而

產生離間之效，可謂其毒無比。又是誰之議，肯定是「來踏欺詐」，因特朗普認點甚麼？劣等奸

商、惡霸！



＊要對美帝作長期抗爭思想及反擊行動準備＊



由是我當然進一步淡看兩國重啟之面對面經貿磋商，因（四）此番選址為上海而非北京，並

非有言換一個地點談亦可以那麼簡單，而是特廝等堅持「美國優先」之美帝國霸權主義，對華得

寸進尺不斷之惡思劣行，意味此會該無寸進，中國領導人又何須在此況之下作禮節性的會一會美

方代表？此為我盛讚中國領導層的高度智慧。

尤其是特朗普此廝口出狂言：「中國要把經貿磋商拖到２０２０年，是希望與民主黨人談。

但我會勝出，到時中國便不得不要匆匆簽約」，哈哈哈，真好笑！

要對以特廝之美帝國霸權主義惡思伴隨而來之劣行作好狠狠還擊準備！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

