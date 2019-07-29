《異動股》金斯瑞（１５４８）升逾一成，散戶沽貨，瑞信入場接貨

《經濟通通訊社２９日專訊》金斯瑞（０１５４８）現價升１２﹒０８％，報１９﹒８６元

；成交約９１３萬股，涉資１﹒７９億元。

金斯瑞公布就早前其非全資子公司美國傳奇生物科技，與楊森生物科技簽署了一項合作及許

可協議作最新公告，指有關美國臨床試驗的第二個及第三個里程碑事件已經達成，傳奇有權就第

二個及第三個里程碑，享有由楊森向傳奇分別支付的３０００萬美元及２５００萬美元的里程碑

付款。

資金流向方面，截至１０：３０ａｍ，散戶主動買入資金佔資金流向５２％，散戶主動沽出

佔３９％，資金淨流入目前有３２７８﹒０９４萬元。

券商盤路方面，現時匯豐證券、耀才證券、中銀國際證券、華盛資本證券、富途證券分別錄

得淨沽出（被動買賣．下同）５０７﹒９萬、２１７﹒３萬元、２３１﹒８萬、３４０﹒２萬及

１３６﹒７萬元。大行方面，摩通有３７５﹒４萬元淨沽出；瑞信則有７１７﹒６萬元淨買入。

北水方面，為「深港通」服務的中國創盈市場服務錄得淨沽出４３０﹒５萬元；為「滬港通

」服務的中國投資者息則錄得２６６﹒７萬元淨買入。

現時，恆生指數報２８０４４點，跌３５３點或跌１﹒２４％，主板成交２０７﹒９１億元

。國企指數報１０７５５點，跌９７點或跌０﹒９０％。

上證綜合指數報２９３８點，跌６點或跌０﹒２１％，成交６０８﹒３３億元人民幣。深證

成份指數報９３２５點，跌２３點或跌０﹒２５％，成交７８１﹒６３億元人民幣。（ｕｌ）

