《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京新聞辦官方微博「北京發布」公告，
到６月底，北京鐵塔公司交付給三家運營商的５Ｇ基站已有７２９２個，目前主要覆蓋區域為城
市核心區、冬奧會相關園區、世園會園區、北京大興國際機場及其他熱點區域。
北京移動表示，到今年年底５Ｇ基站將超過８０００個，實現對東、西、北五環和南四環內
，以及郊區城區的覆蓋。
北京電信披露年底前也將實現五環內５Ｇ信號在室外的連續覆蓋，明年起加快五環外重點區
域的信號覆蓋。
蘇寧和京東方面表示，將有４款５Ｇ手機８月首批銷售。
29/07/2019 09:15
【駐京專電】北京５Ｇ信號先覆蓋五環內，年底基站超８０００個
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京新聞辦官方微博「北京發布」公告，
到６月底，北京鐵塔公司交付給三家運營商的５Ｇ基站已有７２９２個，目前主要覆蓋區域為城
市核心區、冬奧會相關園區、世園會園區、北京大興國際機場及其他熱點區域。
北京移動表示，到今年年底５Ｇ基站將超過８０００個，實現對東、西、北五環和南四環內
，以及郊區城區的覆蓋。
北京電信披露年底前也將實現五環內５Ｇ信號在室外的連續覆蓋，明年起加快五環外重點區
域的信號覆蓋。
蘇寧和京東方面表示，將有４款５Ｇ手機８月首批銷售。
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