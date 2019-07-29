【駐京專電】港澳辦：暴力衝擊影響國際形象，金融外部風險加大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》對於香港近期的事件會否影響香港金融業

發展，國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎今日在新聞發布會表示，維護香港良好的營商環

境對於香港來講是至關重要的。到目前為止，香港還是保持著良好的營商環境，但是近期激進的

暴力衝擊已經對香港的社會秩序和國際形象造成了比較嚴重的影響。



＊香港銷售額現下滑，金融業影響暫不明顯＊



近日香港零售管理協會表示，多數會員在過去一個月的銷售額出現了明顯的下滑，香港城市

大學公布的數據也顯示，香港地區消費者信心指數也跌至五年來的最低，香港旅遊業界也表示，

近期東南亞赴港的旅行團在減少，預計可能會最多跌７０％以上，相信這只是部分情況，值得香

港社會深思和警醒。

至於對金融業的影響，她表示，從數據上來看還不明顯，對於香港這個外向型的小型經濟體

，在複雜多變的國際經濟環境下，如果營商環境、營商信心有所下降，自然會加大金融業所面臨

的外部風險，香港的當務之急是要依法懲治暴力違法行為，盡快恢復社會秩序，維護好良好的營

商環境，這是最重要的。



＊循序漸進發展適合香港實際情況民主制度＊



對於中央政府會不會改變選舉方式，她表示，香港的選舉方式是由香港特別行政區基本法和

香港相關法律所規定的，無論是現在還是以後，都要按照法律的規定循序漸進地來發展適合香港

實際情況的民主制度，在這點上中央的立場是始終如一的。

