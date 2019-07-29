  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2019 16:31

【駐京專電】港澳辦：暴力衝擊影響國際形象，金融外部風險加大

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》對於香港近期的事件會否影響香港金融業
發展，國務院港澳事務辦公室新聞發言人徐露穎今日在新聞發布會表示，維護香港良好的營商環
境對於香港來講是至關重要的。到目前為止，香港還是保持著良好的營商環境，但是近期激進的
暴力衝擊已經對香港的社會秩序和國際形象造成了比較嚴重的影響。

＊香港銷售額現下滑，金融業影響暫不明顯＊

　　近日香港零售管理協會表示，多數會員在過去一個月的銷售額出現了明顯的下滑，香港城市
大學公布的數據也顯示，香港地區消費者信心指數也跌至五年來的最低，香港旅遊業界也表示，
近期東南亞赴港的旅行團在減少，預計可能會最多跌７０％以上，相信這只是部分情況，值得香
港社會深思和警醒。
　　至於對金融業的影響，她表示，從數據上來看還不明顯，對於香港這個外向型的小型經濟體
，在複雜多變的國際經濟環境下，如果營商環境、營商信心有所下降，自然會加大金融業所面臨
的外部風險，香港的當務之急是要依法懲治暴力違法行為，盡快恢復社會秩序，維護好良好的營
商環境，這是最重要的。

＊循序漸進發展適合香港實際情況民主制度＊

　　對於中央政府會不會改變選舉方式，她表示，香港的選舉方式是由香港特別行政區基本法和
香港相關法律所規定的，無論是現在還是以後，都要按照法律的規定循序漸進地來發展適合香港
實際情況的民主制度，在這點上中央的立場是始終如一的。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金