《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市商務委今日下午召開第二屆進博會
決戰１００天推進工作會議，成立第二屆進博會推進工作領導小組，設立１４個保障組，制定
１４個專項工作方案，部署了１００天行動計劃。
上海市商務委黨組書記華源表示，要聚焦綜合協調、商務外事、論壇保障、餐飲服務等重點
保障任務，進一步夯實機制、規範標準、優化流程，做到協調更加有力、保障更加精細、接待更
加周到、通關更加便捷、交易更有成效，全力以赴，決戰決勝，為第二屆進博會「越辦越好」做
出上海商務幹部應有的貢獻。
29/07/2019 16:59
【駐滬專電】上海市商務委設立１４個保障組保障第二屆進博會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市商務委今日下午召開第二屆進博會
決戰１００天推進工作會議，成立第二屆進博會推進工作領導小組，設立１４個保障組，制定
１４個專項工作方案，部署了１００天行動計劃。
上海市商務委黨組書記華源表示，要聚焦綜合協調、商務外事、論壇保障、餐飲服務等重點
保障任務，進一步夯實機制、規範標準、優化流程，做到協調更加有力、保障更加精細、接待更
加周到、通關更加便捷、交易更有成效，全力以赴，決戰決勝，為第二屆進博會「越辦越好」做
出上海商務幹部應有的貢獻。
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