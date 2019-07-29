【駐滬專電】上海市商務委設立１４個保障組保障第二屆進博會

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市商務委今日下午召開第二屆進博會

決戰１００天推進工作會議，成立第二屆進博會推進工作領導小組，設立１４個保障組，制定

１４個專項工作方案，部署了１００天行動計劃。

上海市商務委黨組書記華源表示，要聚焦綜合協調、商務外事、論壇保障、餐飲服務等重點

保障任務，進一步夯實機制、規範標準、優化流程，做到協調更加有力、保障更加精細、接待更

加周到、通關更加便捷、交易更有成效，全力以赴，決戰決勝，為第二屆進博會「越辦越好」做

出上海商務幹部應有的貢獻。

