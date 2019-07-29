《午市前瞻》港股近期逢周一下跌，周二及周三料回升

《經濟通通訊社２９日專訊》本港政治局勢未見明朗，港股今早反覆向下險守二萬八關口。

今早港股低開１３４點報２８２６２點，其後在Ａ股表現未見方向及本地地產股捱沽下，恆指走

勢持續向下，最多跌過３８０點低見２８０１７，險守二萬八關。港股半日最終收報

２８０５６，跌３４０點或跌１﹒２０％，半日主板成交３６８﹒２４億元。國企指數報

１０７５９，跌０﹒８７％或跌９４點。

上證綜合指數報２９４０，跌４點或跌０﹒１４％，半日成交８８５﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報９３４７，跌１點或跌０﹒０２％，半日成交１１４４﹒８６億元人民幣。

重磅股方面，僅騰訊（００７００）逆市上漲，升０﹒０５％，報３７０﹒４元；匯控

（００００５）軟０﹒４７％，報６３﹒９５元；友邦（０１２９９）跌２﹒０２％，報

８２﹒５元；野村料港交所（００３８８）次季盈利下跌，續籲買入惟削目標價至３０９元，港

交所半日跌１﹒０４％，報２６５﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒５９％，報６７元。



＊本地地產股及房託類股份顯著受壓，九倉置業半日最差藍籌＊



本地地產股、收租股及房託類股份顯著受壓，其中以太古地產（０１９７２）跌幅較大，挫

４﹒５３％，報２８﹒４５元；九倉置業（０１９９７）走低４﹒０４％，報４８﹒７５元；會

德豐（０００２０）亦跌２﹒７８％，報５０﹒６５元；新世界（０００１７）跌

３﹒７７％，報１１﹒２４元；恆地（０００１２）跌２﹒９５％，報４１﹒１５元；長實

（０１１１３）軟２﹒５５％，報６１﹒１元：新地（０００１６）跌１﹒１７％，報

１２６﹒５元；恆隆地產（００１０１）挫２﹒７４％，報１８﹒４４元；信置（０００８３）

跌２﹒１５％，報１２﹒７６元；嘉華國際（００１７３）跌２﹒３４％，報４﹒１８元；嘉里

建設（００６８３）跌３﹒５３％，報３０﹒０５元；港鐵（０００６６）亦跌３﹒７２％，報

５１﹒８元。

領展（００８２３）今日破百天線（約９２﹒９２元），半日３﹒５８％，報９１﹒６元；

置富產業信託（００７７８）軟１﹒７２％，報１０﹒３元；陽光房地產基金（００４３５）跌

２﹒５２％，報５﹒８１元；泓富產業信託（００８０８）跌２﹒６７％，報３﹒２８元；富豪

產業信託（０１８８１）挫３﹒８５％，報２﹒２５元；冠君產業信託（０２７７８）蒸發

４﹒３８％，報５﹒８９元。

零售股普遍受壓，周大福（０１９２９）跌３﹒５４％，報７﹒３６元；佐丹奴

（００７０９）挫４﹒３％，報２﹒６７元；周生生（００１１６）亦跌３﹒４６％，報

１０﹒６元；六福（００５９０）插５﹒８％，報２２﹒７５元。



＊工行斥最多３０億人幣入股錦州行，半日挫近３％＊



Ａ股表現未見方向，中資券商股亦見挫沽。華泰六八八六（０６８８６）走低２﹒１５％，

報１２﹒７４元；中信証券（０６０３０）跌２﹒５９％，報１５﹒０６元，為半日最差國指股

；海通證券（０６８３７）軟２﹒２１％，報７﹒９６元；中國銀河（０６８８１）走

２﹒０６％，報４﹒２７元；招商證券（０６０９９）軟０﹒５４％，報９﹒１６元；中信建投

（０６０６６）微跌０﹒８６％，報５﹒７６元。

工商銀行（０１３９８）宣布斥不逾３０億人幣入股錦州銀行（００４１６），半日股價急

跌２﹒５４％，報５﹒３８元，為半日表現最差國指股。其他內銀股方面，建行（００９３９）

跌０﹒９７％，報６﹒１４元；農行（０１２８８）跌０﹒９３％，報３﹒２１元；；中行

（０３９８８）跌１﹒２３％，報３﹒２２元；交行（０３３２８）軟０﹒５２％，報５﹒７５

元；招行（０３９６８）跌０﹒８７％，報４０﹒０５元；郵儲行（０１６５８）走低

１﹒５２％，報４﹒５３元；中信銀行（００９９８）跌１﹒１２％，報４﹒４２元。

避險情緒再現，資金走人部份內需及公用板塊。其中申洲國際（０２３１３）升

１﹒０９％，報１１１﹒６元，為半日表現最佳藍籌股；粵海投資（００２７０）在兩連跌後亦

有追捧，升１﹒１％，報１６﹒５２元；中國建材（０３３２３）升１﹒１３％，報７﹒１３元

，為表現最佳國指股。



＊李偉傑：本港消費續受集會遊行影響，港股二萬八有支持＊



港股今日大幅回吐逾３００點，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股今日或多

或少受第二季美國經濟增長放緩程度好過預期影響，雖然市場預期減息２５個基點，但不排除在

數據公布後令聯儲局內委員回心轉意。另外，本港周未集會遊行持續，影響本地的消費零售，相

信是待今次風波的核心問題，方可以令大市回順。不過，他強調，近期港股每逢周一普遍弱勢，

相信周二至三會回升。短期而言，他預期港股２８０００點有支持，相信中美貿易談判不會有具

體好消息，故只上望２８５００位置左右。（ａｌ、ｓｃ）

