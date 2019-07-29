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即市新聞

29/07/2019 16:33

《美元走勢－羅明立》英鎊短線勿博反彈，後市大機會下試１﹒２２

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７１　　　１０８﹒３９　　　１０８﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１３９　　　１﹒１１１５　　　１﹒１１２８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２３８７　　　１﹒２３２５　　　１﹒２３８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４１　　　０﹒９９１１　　　０﹒９９３１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１９６　　　７﹒８１３５　　　７﹒８１８７

　　《美元走勢》美國第二季ＧＤＰ增長放緩至２﹒１％，不過仍高於預期的１﹒８％，數據降
低美聯儲本周減息０﹒５％的機率，投資者普遍預期局方只會減息０﹒２５％。分析師則認為美
聯儲本周減息後，年內是否再減息並不確定。另外，美國財長及貿易代表將於本周二、三（３０
、３１日）到上海與中國副總理劉鶴會面，市場關注中美貿易談判前景。美匯指數受基本因素支
持升破９８，短線繼續緩慢考驗９８﹒３０。
　
　　本周除了聯儲局外，英倫銀行亦於周四（１日）議息，市場預期英國將會維持利率不變，不
過新英國首相約翰遜脫歐立場強硬，而歐盟亦表示拒絕就脫歐協議重新談判，令英國於１０月
３１日脫歐限期前難以達成協議，最終出現硬脫歐的機會上升。因此，英倫銀行很可能需要放寬
貨幣政策以應付硬脫歐帶來巨大經濟風險，不利英鎊走勢。
　
　　英鎊下穿１﹒２３８０重要支持，日線圖ＲＳＩ雖有背馳現象，但由於ＲＳＩ未跌至嚴重超
賣區，短線不宜博反彈，持有空倉者可留意分段食糊，後市很大機會反復下試１﹒２２。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１７０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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