《美元走勢－羅明立》英鎊短線勿博反彈，後市大機會下試１﹒２２

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒７１ １０８﹒３９ １０８﹒６６

歐元╱美元 １﹒１１３９ １﹒１１１５ １﹒１１２８

英鎊╱美元 １﹒２３８７ １﹒２３２５ １﹒２３８０

美元╱瑞郎 ０﹒９９４１ ０﹒９９１１ ０﹒９９３１

美元╱港元 ７﹒８１９６ ７﹒８１３５ ７﹒８１８７



《美元走勢》美國第二季ＧＤＰ增長放緩至２﹒１％，不過仍高於預期的１﹒８％，數據降

低美聯儲本周減息０﹒５％的機率，投資者普遍預期局方只會減息０﹒２５％。分析師則認為美

聯儲本周減息後，年內是否再減息並不確定。另外，美國財長及貿易代表將於本周二、三（３０

、３１日）到上海與中國副總理劉鶴會面，市場關注中美貿易談判前景。美匯指數受基本因素支

持升破９８，短線繼續緩慢考驗９８﹒３０。



本周除了聯儲局外，英倫銀行亦於周四（１日）議息，市場預期英國將會維持利率不變，不

過新英國首相約翰遜脫歐立場強硬，而歐盟亦表示拒絕就脫歐協議重新談判，令英國於１０月

３１日脫歐限期前難以達成協議，最終出現硬脫歐的機會上升。因此，英倫銀行很可能需要放寬

貨幣政策以應付硬脫歐帶來巨大經濟風險，不利英鎊走勢。



英鎊下穿１﹒２３８０重要支持，日線圖ＲＳＩ雖有背馳現象，但由於ＲＳＩ未跌至嚴重超

賣區，短線不宜博反彈，持有空倉者可留意分段食糊，後市很大機會反復下試１﹒２２。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１７０ １﹒１０５０ １﹒１２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

