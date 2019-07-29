【本港經濟】華僑銀行料次季ＧＤＰ增長低於２％，全年樓價升８％

《經濟通通訊社２９日專訊》華僑銀行發表研究報告表示，去年６月至１０月期間，香港貿

易業為了躲過關稅，紛紛提前完成訂單，這扭曲了當時的貿易數據，並造成了高基數效應，預期

未來數月本港出口及進口繼續下滑，並於今年全年錄得單位數跌幅。市場將關注本周三（３１日

）公布的香港第二季ＧＤＰ，預計同比增速將較一季度反彈，但將低於２％。

報告指出，本港６月貿易數據不及預期，其中出口連跌第八個月，按年減少９％，創

２０１６年以來最大同比跌幅。儘管中美雙方在６月底Ｇ２０峰會上就貿易戰達成休戰共識，並

將於本周重啟貿易談判，惟目前仍未見雙方計劃取消現有關稅或結束科技戰的跡象，加上全球經

濟增長放慢對全球需求帶來的打擊，或繼續拖累亞洲的貿易活動及電子產業鏈。



＊維持全年樓價升８％預測，倘增不確定性升幅或收窄＊



報告表示，隨著港元流動性逐漸回歸正常水平，市場焦點轉移至政治不確定性上。除了數項

利淡因素包括全球經濟放緩及貿易戰風險持續削弱消費和投資意欲之外，近期本地政治不穩定似

乎也為旅遊相關行業及樓市帶來了下行壓力。

上周香港折讓出售九龍啟德一幅最大的住宅地皮，出售價格為２０１６年１２月以來最低水

平，這或為同區二手樓市帶來負面的溢出效應。此外，近期政治不確定性削弱了潛在買家的入市

意欲，並驅使部分業主降低售價。不過，從好的一方面來看，中美貿易戰休戰及全球央行放寬政

策，這兩個因素可能有助緩和樓市的調整，因此維持樓價（年初至５月上升１０﹒４％）全年增

長８％的觀點，但若內部不確定性持續升溫，樓價全年升幅可能進一步收窄。（ｂｉ）

