《經濟通通訊社２９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）預計，其截至
６月底止之中期純利比較去年同期純利１６４﹒２３億元（人民幣．下同），增加１８８﹒８６
億至２２１﹒７１億元，按年升１１５％至１３５％。
另外，預計上半年扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤增加約１４０﹒５９億元到
１７３﹒６７億元，按年增加８５％至１０５％。
公司表示，增長主要受益於公開市場權益類投資收益按年大幅增加，以及中國財政部和稅務
總局政策影響下期內所得稅費用減少。（ｔｆ）
29/07/2019 16:56
【企業盈喜】國壽料中期盈利按年增逾一倍，受惠投資收益大增
《經濟通通訊社２９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）預計，其截至
６月底止之中期純利比較去年同期純利１６４﹒２３億元（人民幣．下同），增加１８８﹒８６
億至２２１﹒７１億元，按年升１１５％至１３５％。
另外，預計上半年扣除非經常性損益後歸屬於公司股東的淨利潤增加約１４０﹒５９億元到
１７３﹒６７億元，按年增加８５％至１０５％。
公司表示，增長主要受益於公開市場權益類投資收益按年大幅增加，以及中國財政部和稅務
總局政策影響下期內所得稅費用減少。（ｔｆ）
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