【移交逃犯】港澳客運碼頭今早恢復運作

《經濟通通訊社２９日專訊》海事處宣布，在上環的港澳客運碼頭於今早７時起恢復運作。

另外，運輸署宣布，所有較早前因道路情況而封閉或受阻的路段現已解封。較早前因公眾活

動需要臨時調整的公共運輸服務亦已恢復正常。（ｃｌ）（ｚｚ）

