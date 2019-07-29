《經濟通通訊社２９日專訊》華僑永亨銀行宣布其元朗分行已全面恢復服務。
華僑永亨銀行元朗分行於上周六１（２７日）暫停服務，惟自動櫃員機服務不受影響。同時
，華僑永亨信用財務公司的元朗分行亦於２７日起需暫停服務直至另行通知。（ｃｌ）
（ｚｚ）
29/07/2019 09:16
【元朗黑夜】華僑永亨銀行元朗分行全面恢復服務
《經濟通通訊社２９日專訊》華僑永亨銀行宣布其元朗分行已全面恢復服務。
華僑永亨銀行元朗分行於上周六１（２７日）暫停服務，惟自動櫃員機服務不受影響。同時
，華僑永亨信用財務公司的元朗分行亦於２７日起需暫停服務直至另行通知。（ｃｌ）
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