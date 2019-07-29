【元朗黑夜】華僑永亨銀行元朗分行全面恢復服務

《經濟通通訊社２９日專訊》華僑永亨銀行宣布其元朗分行已全面恢復服務。

華僑永亨銀行元朗分行於上周六１（２７日）暫停服務，惟自動櫃員機服務不受影響。同時

，華僑永亨信用財務公司的元朗分行亦於２７日起需暫停服務直至另行通知。（ｃｌ）

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