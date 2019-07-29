《經濟通通訊社２９日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）預期今年上半
年淨利潤按年增加４６﹒３９億元（人民幣．下同），按年增加８０％；而扣除非經常性損益的
淨利潤則按年增加２６﹒２４億元，按年增加４５％。
業績增長主要由於受《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》（財政部稅務
總局公告２０１９年第７２號）的影響及公司保險業務整體盈利能力的穩步提升。公司將
２０１８年度企業所得稅匯算清繳適用新稅收政策對當期損益的一次性調整作為非經常性損益。
（ｊｏ）
29/07/2019 16:43
【企業盈喜】新華保險（１３３６）料中期盈利按年增八成
《經濟通通訊社２９日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）預期今年上半
年淨利潤按年增加４６﹒３９億元（人民幣．下同），按年增加８０％；而扣除非經常性損益的
淨利潤則按年增加２６﹒２４億元，按年增加４５％。
業績增長主要由於受《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》（財政部稅務
總局公告２０１９年第７２號）的影響及公司保險業務整體盈利能力的穩步提升。公司將
２０１８年度企業所得稅匯算清繳適用新稅收政策對當期損益的一次性調整作為非經常性損益。
（ｊｏ）
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