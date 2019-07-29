【企業盈警】理文造紙產品銷量和售價下跌，料中期純利跌約４３％

《經濟通通訊社２９日專訊》理文造紙（０２３１４）發盈警，截至今年６月底止六個月純

利預期較去年同期下跌大約４３％，主要由於集團產品銷售量和售價下跌。集團本期間邊際利潤

也較去年同期下跌。（ｋｙ）

