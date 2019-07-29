《經濟通通訊社２９日專訊》理文造紙（０２３１４）發盈警，截至今年６月底止六個月純
利預期較去年同期下跌大約４３％，主要由於集團產品銷售量和售價下跌。集團本期間邊際利潤
也較去年同期下跌。（ｋｙ）
29/07/2019 16:48
【企業盈警】理文造紙產品銷量和售價下跌，料中期純利跌約４３％
《經濟通通訊社２９日專訊》理文造紙（０２３１４）發盈警，截至今年６月底止六個月純
利預期較去年同期下跌大約４３％，主要由於集團產品銷售量和售價下跌。集團本期間邊際利潤
也較去年同期下跌。（ｋｙ）
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