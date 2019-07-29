《經濟通通訊社２９日專訊》椰豐集團（０１６９５）發盈警，預期今年上半年的除稅後利
潤將下跌超過３０％。
集團指，除稅後利潤錄得顯著下跌，主要由於若干地域市場的椰漿粉銷售量下降，導致毛利
整體下跌；以及籌備計劃於今年下半年投產生產椰汁並同步於市場推出的新生產線，導致員工及
行政費用增加。
集團認為，儘管今年上半年除稅後利潤下跌，但集團整體財務狀況仍然穩健，有能力抵禦未
來的挑戰。（ｓｋ）
29/07/2019 17:06
【企業盈警】椰豐集團料今年上半年除稅後利潤將下跌逾三成
《經濟通通訊社２９日專訊》椰豐集團（０１６９５）發盈警，預期今年上半年的除稅後利
潤將下跌超過３０％。
集團指，除稅後利潤錄得顯著下跌，主要由於若干地域市場的椰漿粉銷售量下降，導致毛利
整體下跌；以及籌備計劃於今年下半年投產生產椰汁並同步於市場推出的新生產線，導致員工及
行政費用增加。
集團認為，儘管今年上半年除稅後利潤下跌，但集團整體財務狀況仍然穩健，有能力抵禦未
來的挑戰。（ｓｋ）
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