《經濟通通訊社２９日專訊》連達科技控股（００８８９）發盈警，預期截至今年６月底止
６個月，淨利潤將按年減少超過３０％，主要由於營運成本上升。
公司指，儘管預期溢利減少，但集團業務及財務狀況依然保持穩固和健全。（ｓｋ）
29/07/2019 17:29
【企業盈警】連達科技控股料中期淨利潤按年減少逾三成
《經濟通通訊社２９日專訊》連達科技控股（００８８９）發盈警，預期截至今年６月底止
６個月，淨利潤將按年減少超過３０％，主要由於營運成本上升。
公司指，儘管預期溢利減少，但集團業務及財務狀況依然保持穩固和健全。（ｓｋ）
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