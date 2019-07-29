【企業盈警】連達科技控股料中期淨利潤按年減少逾三成

《經濟通通訊社２９日專訊》連達科技控股（００８８９）發盈警，預期截至今年６月底止

６個月，淨利潤將按年減少超過３０％，主要由於營運成本上升。

公司指，儘管預期溢利減少，但集團業務及財務狀況依然保持穩固和健全。（ｓｋ）

