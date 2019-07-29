《經濟通通訊社２９日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於
２０１９年到期的銀色債券系列，其第六個付息日（８月１２日）之相關年息以２﹒６厘計算。
（ｃｌ）
29/07/2019 17:04
【銀色債券】今年到期銀債下月派第６次息，年利率２﹒６厘
《經濟通通訊社２９日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於
２０１９年到期的銀色債券系列，其第六個付息日（８月１２日）之相關年息以２﹒６厘計算。
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