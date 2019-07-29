《小傳日記》香江政局仍動盪，好友撤退惹風浪！



《小傳日記》香江近兩個月以嚟都風雨飄搖，一眾年青人搞到頭破血流，小傳感到相當心痛

！除咗政局不穩之外，工行（０１３９８）同神州信達（０１３５９）向錦州銀行

（００４１６）揼水救火，但同時又燃起缸友對神州中小型銀行流動性遲早會出事嘅憂慮，魚缸

今朝裂口低開１３４點後不斷潛水，到咗下晝仲一度最多蒸發４５２點兼守唔住二萬八同５０天

線（２７９７２點），低見２７９４５點。

不過，ＱＱ（００７００）今日表現較為硬淨，加上個別藍戰士跌少咗，魚缸冇幾耐就收復

返二萬八同５０天線，最終埋單報２８１０６點，蒸發２９１點或超過１巴仙。主板成交

６８６﹒２９億銀，較上周五（２６日）輕微增加逾１巴仙。

國貨方面，全日收報１０７８０，跌７２點或超過半巴仙。

Ａ場今日兩邊走，上證收報２９４１，跌３點。深成指收報９３５４，升５點，兩市成交

３４３７億人仔，同上周五持平。

重磅藍戰士幾乎全軍盡墨，生發發（００３８８）跌咗超過１巴仙，報２６５蚊。中移動

（００９４１）蒸發唔夠半巴仙，報６７﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）插水近兩巴仙，報

８２﹒６銀。ＱＱ就一支獨秀彈起半巴仙，報３７２﹒２銀。



＊政局一團糟零售難復甦，房托首遭殃磚頭亦重傷＊



因為反《逃犯修例》而引發嘅一連串示威，加上早排元朗警黑暴力事件，對零售業嘅影響逐

漸浮現，部分旺區更加有「吉舖」出現，本地磚頭同收租股今日首當其衝，新世界

（０００１７）就跣低近４巴仙，報１１﹒２６銀。港鐵（０００６６）亦都急插超過３巴仙，

報５２﹒１銀。太地（０１９７２）插近４巴仙，報２８﹒７銀。恆地（０００１２）同長實

（０１１１３）都雙雙唔見咗超過２巴仙，報４１﹒５銀同６１﹒１銀。新地（０００１６）算

係硬淨只係跌超過半巴仙，報１２７﹒２銀。

收租佬方面，九置（０１９９７）全日蒸發近半成，報４８﹒４銀，為表現最差嘅藍戰士！

領展（００８２３）急插近３巴仙，報９２﹒３５銀。冠君（０２７７８）跌得最甘，蒸發咗超

過４巴仙，報５﹒９銀。置富（００７７８）唔見咗超過１巴仙，報１０﹒３４銀。希慎

（０００１４）下滑逾２巴仙，報３８﹒４５銀。鷹君（０００４１）跣低３巴仙，同３２﹒３

銀。



＊生意好難撈錢莊佬糟糕，三十億墊底工行表現曳＊



擔心樓價未來未必再升嘅時候，一眾做開按揭嘅本地錢莊自然都驚無生意。加上聯儲局就算

今個月唔減息，年內都幾大機會減，咁佢哋嘅淨利息收入自然就凍過水啦。雙重夾擊下，今日股

價自然唔好睇。其中小象（０００１１）、大新金融（００４４０）、中銀（０２３８８）同大

新銀行（０２３５６）就齊齊唔見２巴仙，分別報１９１﹒９銀、３５﹒２５銀、３０﹒５５銀

同１３﹒６６銀。今個星期四（１日）放榜嘅渣打（０２８８８）就躂低１巴仙，報６６﹒７銀

。東亞（０００２３）亦跌１巴仙，報２２﹒４５銀；大象（００００５）就跌半巴仙，報

６３﹒９銀。

「孖屐」之前一路傳財限嘅錦州銀行終於都有好消息，之前已經講明會包底嘅工行終於講定

實數以唔多於３０億人仔入股佢近１１巴仙股權。有大佬照錦州行當然開心啦！不過工行就慘囉

，一來「孖屐」驚佢高價接貨，兩來驚佢要接濟其他內銀嘅事陸續有嚟，全日埋單唔見逾２巴仙

，報５﹒３９銀；而已經接手包商行嘅建行（００９３９）就再跌１巴仙，報６﹒１３銀；其他

街坊都唔知幾時燒到自己，所以都驚埋一份。中行（０３９８８）同農行（０１２８８）都跌

１巴仙，分別報３﹒２２銀同３﹒２１銀。郵儲行（０１６５８）就走低２巴仙，報４﹒５２銀

；招行（０３９６８）同交行（０３３２８）齊齊唔見１巴仙，分別報３９﹒９５銀同５﹒７２

銀。



＊中美又講數中興鐵塔倒，缸友齊走貨孖寶齊下挫＊



雖然今個星期花旗國同神州又講數，但「孖屐」都無咩期望。聯通（００７６２）上星期同

中興（００７６３）、京信通信（０２３４２）喺宜興陽靈公路隧道，完成咗公路隧道５Ｇ試點

試驗，但有關魚毛都無因為咁而踢高，反而都係跟住魚缸軟腳蟹。京信通信劈逾１巴仙，報

１﹒４９銀。中興微跌近半巴仙，報２４﹒６銀。聯想（００９９２）跣低逾半巴仙，報

６﹒３７銀。鐵塔（００７８８）撻低近１巴仙，報２﹒０７銀。

同樣受神州同花旗國講數影響嘅手機設備佬，今日就跟隨魚缸畀缸友追住掟。孖寶瑞聲

（０２０１８）剎車逾２巴仙，報４３﹒３銀，最低見過４２﹒８５銀，又再失守十天線

（約４３﹒９６銀）同廿天線（約４４﹒１４銀）。舜宇（０２３８２）獲美銀美林升「他屐」

一成六至１１０蚊，但今日就縮水近１巴仙，報９３﹒０５銀。丘鈦（０１４７８）跣低逾１巴

仙，報７﹒７２銀。比亞迪電子（００２８５）撻低逾１巴仙，報１１﹒４２銀。今日有好幾隻

Ａ場華為概念股急炒，富智康（０２０３８）股價早排因為獲缸友憧憬可以做更多華為生意而坐

火箭之後，今日又再逆市落鑊，彈起半成，報１﹒０５銀。請請！

《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

