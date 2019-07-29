《真知灼見－溫灼培》本周３大外圍市場焦點

《真知灼見》本周要留意的市場重點相當多。本周有三間主要央行議息，包括日本央行、聯

儲局及英倫銀行。日央行本周三（３１日）率先公布議息會議結果，公布時間仍然待定。面對當

地經濟每況愈下，尤其受中國經濟放慢削弱其出口，日本央行過去一直在討論應否加大量寬政策

以舒緩當地經濟壓力。而於本周議息會料日央行或會在這方面給予市場啟示。反觀聯儲局，其將

於本港時間周四（８月１日）凌晨２：００公布議息結果。對於本周聯儲局減息０﹒２５％，基

本上已是市場共識。但當然，因應美國近期公布的經濟數字並不弱，料聯儲局就是本周落實減息

，也只是為防經濟下滑於未燃。減息後料今年內也未必會再減息。由於本周減息已是意料中事，

預料就是減息對金融市場的衝擊不大。至於周四英倫銀行議息會，維持所有貨幣政策不變是意料

中事，重點要留意是英倫銀行如何看英國「硬脫歐」的機會率。如英國在今年１０月３１日的限

期一旦離開歐盟單一市場，料英倫銀行將有更大減息空間。



＊歐美日央行將議息＊



除了議息會，中美貿易談判將是另一市場焦點所在。據了解，美國財長努欽及貿易代表萊特

希澤將於本周二、三（３０日及３１日）到上海與中國國務院副總理劉鶴會面。過去周末，美國

總統特朗普指，中方有意延遲簽署貿易條約到２０２０的美國總統大選後。筆者的想法是中方有

意把談判拖得愈長愈好，不單只拖到２０２０年，因為中國經濟每年增長於６％之上，美國則少

於３％，時間拖得愈長，中國經濟愈強大，談判籌碼就愈多。由於時間在中國的一方，當然中國

想拖延談判，因這對中國有利。反觀美國，如美國有能力向中國在貿易上施壓，早已有所行動不

用等待。正是美國倘若對中國餘下的三千億美元貨品一旦徵重關稅，美國自身經濟及就業也會受

到重大損害，這解釋美國一直不對中國餘下三千億美元貨品徵重稅的原因。既然美國暫無能力繼

續與中國在貿易上爭持下去，這是筆者一直不擔心中美貿易紛爭會在現階段進一步擴大的原因。



＊中美重啟貿易談判＊



最後，回看本周重要經濟數字的公布。繼上周美國公布第二季ＧＤＰ增長放慢至２﹒１％

（第一季為３﹒１％增長），市場本周將把焦點轉移到本周三歐元區公布的第二季ＧＤＰ數值。

另外同為周三，中國將公布官方的最新７月份採購經理指數數字。當中製造業數字將最受市場關

注。市場估計，中國７月份製造業採購經理指數將繼續處於５０指數點的盛衰分界線之下，顯示

中國製造業繼續在收縮之中。而到周五，美國將公布７月份就業報告及６月份貿易數字。從貿易

數字，我們可以觀察到在美國牽起的一連串貿易紛爭下美國的貿易情況。而從就業數字中，我們

將能掌握美國最新的經濟狀況。市場估計美國７月失業率將維持不變於３﹒７％，而非農業新增

職位則增加１６萬。如屬實則較６月的２２﹒４萬個少。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

