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即市新聞

29/07/2019 10:00

《保障全方位－左偉豪》嶄新保障概念，成就更好的自己

　　《保障全方位》都市人越來越注重生活質素，期望每天突破自己、改善健康，活出精彩人生
。不過，要突破自我實非易事，許多人都容易因欠缺動力和誘因而放棄，或是因沒有專業指導以
致成效不佳。尤其在管理健康、戒除不良習慣時，全面的計劃與協助更為重要。

＊革新核保標準彌補保障缺口＊

　　以往香港部分市民不論如何努力改善健康，因其日常生活習慣或慢性疾病（如二型糖尿病、
哮喘和貧血），傳統上亦會被保險公司拒諸門外或將疾病列為不保事項，令他們未能獲得適當保
障。其實保障不只是產品，而是一個理念。市場上有一些嶄新保險方案一改傳統的核保方式，革
新核保標準及全方位健康管理，履行真正保障理念。

＊保費回贈增強動力＊

　　有別於市面上一般的健康管理方案，有保險公司在革新核保標準外，還推出結合保費回贈及
健康管理的計劃，有助推動市民積極向健康人生進發。以戒煙獎勵計劃為例，成功戒煙的參與者
可獲保費回贈，協助吸煙人士戒除煙癮及重建健康生活。有意參與該項戒煙計劃的客戶先簽署一
份「戒煙約章」，承諾於第二個保單續期日前成功戒煙。客戶只需於指定時期內前往指定化驗所
進行免費尼古丁測試，證明已戒煙並符合其他指定要求，就有機會獲得首兩年吸煙與非吸煙人士
之保費的差額作為獎賞，隨後保費會調低至「非煙民級別」。另外糖尿及三高管理計劃則結合周
全的風險評估、飲食和運動建議及健康知識，並有專業醫護人員為客戶評估健康狀況，讓客戶可
以全面掌握健康，陪伴他們更有效管理糖尿病及三高的風險和困擾。參加者在完成計劃並累積足
夠分數後，更有機會獲得一筆過保費回贈。
　　在大家活出更健康人生的同時，保險公司的保障也在與時俱進，成為客戶最強的後盾。現在
保險已不再單單停留在理賠層面，冀望透過不同的增值服務，推廣健康意識及生活方式，協助大
家過更健康、美滿的人生。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監　左偉豪》

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