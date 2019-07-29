地產收租股急挫，港股曾失守二萬八，收２８１０６點跌２９１點

《經濟通通訊社２９日專訊》本港政治不明朗港股今早低開逾百點後跌幅擴大，受政治事件

影響投資者擔心影響樓價表現，本地地產股捱沽，雖然大和發表研究報告力撐本港樓市表現，但

最後亦無力挽回；另外，本港旅遊業轉差，房託股同樣遭拋售。午後港股跌幅擴大，並失守二萬

八千點關口，低見２７９４５點跌４５２點，但隨著港澳辦舉行記者會，跌幅開始逐步收窄，收

市前重返二萬八關口之上。

恆生指數收報２８１０６，跌２９１點或跌１﹒０３％，主板成交６８６﹒２９億元升

１﹒２３％。國企指數報１０７８０，跌７２點或跌０﹒６７％。

內地Ａ股跟隨下挫，惟之後靠穩，上證綜合指數收２９４１點，跌３點或跌０﹒１２％；深

證成分指數報９３５４點，升５點或升０﹒０６％。兩市合共成交３４３７﹒４２億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５４％，報６３﹒９元；港交所

（００３８８）跌１﹒３４％，報２６５元；騰訊（００７００）升０﹒５４％，報３７２﹒２

元；中移動（００９４１）跌０﹒３％，報６７﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒９％，

報８２﹒６元。另外，申洲國際（０２３１３）升１﹒１７％報１１１﹒７元，為升幅最大藍籌

股。



＊大和力撐地產股惟仍捱沽，零售轉差房託股遭拋售＊



元朗上周六（２７日）再發生大型衝突事件，不少元朗ＹＯＨＯ樓盤割價出貨，引起市場人

士擔心本港樓價表現，但大和法表研究報告，認為社會事件對本港地產股造成挑戰，惟對該板看

法正面。今日地產收租股捱沽，九倉置業（０１９９７）跌４﹒７２％，報４８﹒４元，為今日

最差藍籌；新地（０００１６）微跌０﹒６２％，報１２７﹒２元；新世界（０００１７）瀉

３﹒６％，報１１﹒２６元；恆隆地產（００１０１）挫２﹒６４％，報１８﹒４６元；長實集

團（０１１１３）跌２﹒５５％，報６１﹒１元；太古地產（０１９７２）跌３﹒６９％，報

２８﹒７元；

另外，受政治事件影響，政府消息人士預告，本月無論旅遊及零售業的生意額，均會錄得雙

位數跌幅。本港多隻經營商場業務的房託股亦拋售，領展（００８２３）低收２﹒７９％，報

９２﹒３５元；越秀房產信託（００４０５）微跌０﹒５５％，報５﹒４１元；陽光房地產基金

（００４３５）跌１﹒１７％，報５﹒８９元；富豪信託（０１８８１）跌２﹒５６％，報

２﹒２８元。

內房股亦表現回吐，中國社科院財經戰略研究院最新發布的《中國住房市場發展月度分析報

告》指出，今年６月核心城市房價基本停止上漲，總體實現房價穩定目標。內房股隨市下挫，中

海外（００６８８）跌１﹒４３％，報２７﹒５５元；融創中國（０１９１８）跌１﹒２１％，

報３６﹒８５元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒４５％，報３３﹒９５元；碧桂園

（０２００７）跌１﹒８１％，報１０﹒８８元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒１７％，報

２１﹒１元；匯賢信託（８７００１）跌１﹒４６％，報３﹒３８元人幣。



＊港鐵創今年最大跌幅，工行出資救錦州行遭捱沽＊



港鐵（０００６６）一度跌逾４％，主要由於港鐵近日就暴力事件處理手法備受質疑，惹來

外界擔心。港鐵收跌３﹒１６％，報５２﹒１元，今日創下年內最大跌幅。其他公用股升跌不一

，中電控股（００００２）升０﹒１２％，報８５﹒９元；中華煤氣（００００３）跌

０﹒６９％，報１７﹒３８元；電能實業（００００６）升０﹒３５％，報５７﹒４５元。

工行（０１３９８）擬通過全資子公司工銀投資出資不超過３０億元人民幣，收購錦州銀行

（００４１６）的內資股股份，佔錦州銀行普通股股份總數的１０﹒８２％。今早工行獲多間券

行沽貨推低股價表現，收跌２﹒３６％，報５﹒３９元。其他內銀股亦隨市下挫，建行

（００９３９）跌１﹒１３％，報６﹒１３元；農行（０１２８８）跌０﹒９３％，報３﹒２１

元；交行（０３３２８）跌１﹒０４％，報５﹒７２元；招行（０３９６８）跌１﹒１１％，報

３９﹒９５元；中行（０３９８８）跌１﹒２３％，報３﹒２２元１

油價上周五（２６日）輕微走高，上周累計收高。主要由於美國經濟數據好過預期，提振原

油需求前景，加上市場擔心霍爾木茲海峽附近的石油運輸安全威脅供應。惟今日「三桶油」隨港

股下挫，中石化（００３８６）跌０﹒９７％，報５﹒１元；中石油（００８５７）跌

０﹒９４％報４﹒２１元；中海油（００８８３）跌０﹒９１％，報１３﹒０４元。（ｕｌ）

