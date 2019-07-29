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29/07/2019 11:03

【移交逃犯】中上環示威演變警民衝突，警拘４９人，１６人受傷

　　《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）於中上環一帶，有集會示威演變成激烈警民衝
突。在行動中警方共拘捕４９人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器。事件中有１６人受傷送院，
４人現已出院，其餘１２人情況穩定。
　　警方批評，激進示威者的暴力程度愈發加深，更出現縱火行為，向警務人員投擲磚頭、油漆
彈、路牌及懷疑腐蝕性液體，嚴重偏離和平表達訴求的原則。
　　政府亦譴責激進示威者目無法紀，以暴力破壞社會安寧。政府會繼續全力支持警隊嚴正執法
，遏止所有暴力行為，盡快回復社會秩序。（ｈｍ）（ｚｚ）

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