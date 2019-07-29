【移交逃犯】民建聯譴責示威者踐踏法治，支持警方依法執勤

《經濟通通訊社２９日專訊》民建聯於社交網站發文譴責，昨日（２８日）示威者多次暴力

衝擊及挑釁警員，暴力程度不斷升級，對警員、周遭民居及香港社會帶來安全威脅。民建聯表示

，示威者周末於元朗及港島區的行為，是有目的破壞社會安寧、挑戰警隊及踐踏法治，重申?不

姑息任何暴力。

民建聯指，會堅定支持警方依法採取果斷措施，以防止示威者的暴力行動持續。

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