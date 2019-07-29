《每周華語－黃溢華》航太科技：個人一小步、人類一大步

《每周華語》今天（７月２９日）出版的《時代雜誌》（ＴＩＭＥ）的封面與半世紀前成功

登月的封面（１９６９年７月）大同「小異」：但封面多了中國力爭登月的份兒。可見中國半世

紀以來在科研╱科技下了很大的苦功！成果得來不易也。



１９６９年人類成功由美國太空人登月。事隔半世紀，岩士唐（Ｎｅｉｌ

Ａ﹒Ａｒｍｓｔｒｏｎｇ）於１９６９年７月２１日凌晨２時５６分，以左腳踏上了月球地表，

且說出：「個人一小步、人類一大步」（Ｔｈａｔ’ｓ ｏｎｅ ｓｍａｌｌ ｓｔｅｐ

ｆｏｒ ａ ｍａｎ ｏｎｅ ｇｉａｎｔ ｌｅａｐ ｆｏｒ ｍａｎｋｉｎｄ）。成功登月

，美俄歐及不少國家的科學家都下了很大的努力。而美俄爭雄，冷戰形成，１９５０年代，由核

武、火箭、引擎、衛星、極高空風行偵察、人類走出外太空╱大氣層、利用氣球上升至同溫層，

最終美國在太空競賽之中取勝，成為第一個國家成功送人上太空探險，不只岩士唐所言：「個人

一小步，人類一大步」，而是在１９６９╱１９７０年，超越了蘇俄，美國後來居上，但花費巨

大。１９７０╱１９９０年，又有國際太空站及穿梭機計劃！另方面，美俄都有發射太空探索的

太空船，飛往金星、土星、木星甚而飛出太陽系。和平用途也好，軍事用途也好，美俄收集了大

量太空資料及建立太空站也有合作，太空科研也有建立在地面上的超大雷達，亦有在大氣層以外

的太空望遠鏡。把不少太空╱宇宙理論用新工具╱新科研去印證。



航太科技，不只為人類了解地球╱太陽系，彗星╱隕石也可直接飛近甚而「登陸」加以取樣

本帶回地球！自１９４２╱１９４５年，德國發明了火箭（Ｖ１及Ｖ２）作軍事用途，二戰後，

美俄歐及中日等國也很快跟上。７０多、８０年，不是很長的歷史，自人類成功發明飛機，航天

引擎及火箭與掌握相關理論，航太科技發展極快，成果極為驚人！事實上，由軍用以至民用太空

科研項目的應用，科技真的超乎想像。當然，意外及重大損失小不免，但人類克服了很多困難，

至少初步成功登月。



當然，軍用方面，戰機發展極為神速。上周，兩架中國戰機及俄國轟炸機飛越南韓領空的「

識別區」，南韓（甚而日本）戰機即升空示警。可見由陸上火力強大的坦克到空中「殺手」戰鬥

機，都是各國綜合科技甚而國家財力的參考。演練、聯合軍演也需財力及人力╱物力支持。而南

韓戰機升空「反應」快，亦可視為長期軍力投入有「成果」。



外太空、大氣層以外，甚而月球由那一國又或那些國家「擁有」？！今天南極╱北極仍爭持

不下，資源重要，地緣重要性亦十分之大。俄國在北極拿下不輕的話語權，資源及航道十分之重

要。而英國仍在福克蘭及南極投下不少物資及苦心經營：因為物有所值，未來回報很大。只有南

極不足夠，在福克蘭有「落腳」點極為重要。



美俄中日印歐又將再往月球！月球確認有「水」，且不少稀有鑛物可輕易大量開採運回地球

！月球只有細小的「重力」：於月球生產晶片及藥物更有效且產品會有更佳的功能、效率、小雜

質。



數學上利用「不動點定理」（Ｆｉｘｅｄ Ｐｏｉｎｔ Ｔｈｅｏｒｅｍ）已可解決如何飛

往月球。但在１９５０年代，蘇俄不只野心大，更要全面壓倒歐美日。１９５７年１０月４日，

即６２年前，蘇俄成功發射了人造衛星（Ｓｐｕｔｎｉｋ Ｉ）；１９６１年４月１２日，俄太

空人Ｙｕｒｉ Ｇａｇａｒｉｎ成功成為第一個太空人飛出大氣層且飛了多圈才返回地球。於

１９５７╱１９６２年的５年，蘇俄成功領先美歐，成為全球航太科技╱科研最前沿的國家。由

軍事及「姓社╱姓資」角度看，美國自然不可再落後，必須爭回首位。



航太科技以外，戰機自然成為各國爭奪領先的項目。俄美於韓戰，兩國戰機爭雄，於越戰爭

奪飛機╱導彈性能。１９７０╱１９９０年代，俄戰機設計百花齊放，不利民生，但俄戰機之戰

鬥力╱引擎可能已超越了美國。１９９０年代至今的卅年，俄出口大量戰機，爭取大量外匯收益

。民用航機，俄歐美比拼半世紀，目前美歐仍大幅領先俄國。



中國也希望「登月」，已有「月球車」成功登陸，可惜有挫敗，但這也是十分之正常的事情

。太空科技，飛往月球、外太空及發射人造衞星，必須用火箭！但火箭結構甚為複雜，有意外不

足為奇，且亦常見之事。美穿梭機計劃有先天的缺點：機翼不受「保護」，因而一有意外，使全

員損失；終取消：以火箭送太空人上太空站代替。



１９７０年４月１１日，「Ａｐｏｌｌｏ １３」登月計劃功敗垂成！差點兒全員未及返回

地球。三位太空人的遭遇拍成了電影（１９９５年）：Ｊｉｍ Ｌｏｖｅｌｌ、Ｆｒｅｄ

Ｈａｉｓｅ及Ｊａｃｋ Ｓｗｉｇｅｒｔ太空人十分幸運，死裏逃生返回地球。其中Ｊｉｍ

Ｌｏｖｅｌｌ（由Ｔｏｍ Ｈａｎｋｓ主演）名言：「Ｈｏｕｓｔｏｎ，Ｗｅ’ｖｅ ｇｏｔ

ａ Ｐｒｏｂｌｅｍ」，使太空線署得知太空船出了生死攸關的困難。



戰機極為高速，在短跑道及航母降落，可能要採用高科技「減速降傘」幫忙。航太科技╱科

研十分之昂貴及乃高機密的科技，民用也好、軍用也好需要大量資金，歐美軍備生產商採用上市

：「集資」可也。



上周「嫦娥四號」及「玉兔二號」又再進入「工作期」在月球背面收集資料。中國積極部署

中國太空人登月，亦可能與印度合作探月云云。美俄很早已有太空合作，中國加入「太空科研大

家庭」仍有待合適時機，中美對知識產權及科研╱科技的規範仍在相對之中。人類登月五十年，

月球及人類共同擁有，不應由某國獨享。



《資深市場人士 黃溢華》

