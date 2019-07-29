【移交逃犯】盧偉聰發公告：讚揚並感謝警員貢獻，呼籲逆境中團結

《經濟通通訊社２９日專訊》警務處處長盧偉聰發出內部公告及透過無線電通訊系統向警員

講話，感謝警員在修例風波中的付出，他為警員的忠誠及勇氣感驕傲。

公告內容中提及近日連串大型公眾活動為警隊帶來極大挑戰，但警員憑高度專業和勇敢的表

現平息事件。盧偉聰表示，無論環境如何惡劣，他與管理層都會繼續與同事並肩同行，克服面前

的挑戰。他呼籲警員逆境中團結一致，克盡己任，守護香港的法治。（ｈｍ）（ｚｚ）

