《經濟通通訊社２９日專訊》警務處處長盧偉聰發出內部公告及透過無線電通訊系統向警員
講話，感謝警員在修例風波中的付出，他為警員的忠誠及勇氣感驕傲。
公告內容中提及近日連串大型公眾活動為警隊帶來極大挑戰，但警員憑高度專業和勇敢的表
現平息事件。盧偉聰表示，無論環境如何惡劣，他與管理層都會繼續與同事並肩同行，克服面前
的挑戰。他呼籲警員逆境中團結一致，克盡己任，守護香港的法治。（ｈｍ）（ｚｚ）
29/07/2019 14:56
【移交逃犯】盧偉聰發公告：讚揚並感謝警員貢獻，呼籲逆境中團結
《經濟通通訊社２９日專訊》警務處處長盧偉聰發出內部公告及透過無線電通訊系統向警員
講話，感謝警員在修例風波中的付出，他為警員的忠誠及勇氣感驕傲。
公告內容中提及近日連串大型公眾活動為警隊帶來極大挑戰，但警員憑高度專業和勇敢的表
現平息事件。盧偉聰表示，無論環境如何惡劣，他與管理層都會繼續與同事並肩同行，克服面前
的挑戰。他呼籲警員逆境中團結一致，克盡己任，守護香港的法治。（ｈｍ）（ｚｚ）
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