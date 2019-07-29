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29/07/2019 15:13

【元朗黑夜】梁君彥以議員未達共識及保安風險為由，拒開特別會議

　　《經濟通通訊社２９日專訊》早前，２４名民主派議員要求立法會主席梁君彥，就７月２１
日元朗暴力襲擊事件召開特別會議。梁君彥今日回覆議員指，以未獲悉議員對舉行特別會議達成
共識及保安風險為由，拒絕召開特別會議。
　　梁君彥解釋，目前社會氣氛緊張，擔憂召開特別會議誘使大量意見相左人士到場集會，會引
發大規模激烈衝突。他呼籲各議員繼續在不同平台，保持與各方溝通，尋求有效平息社會紛爭及
解決衝突的方法，使香港盡快回復穩定。（ｈｍ）（ｚｚ）

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