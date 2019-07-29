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29/07/2019 16:12

【元朗黑夜】被指警棍上鑲金屬圈，警方稱為膠索帶鬆脫

　　《經濟通通訊社２９日專訊》警方上星期六（２７日）在元朗西鐵站驅趕示威者期間時，有
圖片指有警員使用經改裝警棍，於警棍前端鑲上銀色金屬環，以加強殺傷力。
　　警方澄清，被指是金屬環的物體是膠索帶，繫於警棍尾部以固定繩索。由於使用警棍時繩子
鬆脫，故使膠索帶由警棍尾部滑到警棍前方。
　　此外，有網上言論對該名警務人員的身份存疑，警方亦證實該名人員是現職警務人員。
（ｈｍ）（ｚｚ）

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