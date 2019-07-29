【移交逃犯】胡志偉：中央誤判形勢，支持警隊只會激發更大衝突

《經濟通通訊社２９日專訊》國務院港澳事務辦公室今日在新聞發布會表示，堅決支持行政

長官依法施政及警方嚴正執法，並拒絕支持成立獨立調查委員會。民主黨主席胡志偉認為，港澳

辦的言論是為香港的出路打上死結，指中央政府誤判形勢。

胡志偉認為，中央政府支持林鄭月娥及警方，代表政府繼續依賴警隊鎮壓示威活動。他擔心

，這做法只會激發更多警民衝突，使情況繼續惡化，最終引發解放軍出動清場。他重申政治問題

必須政治解決。（ｈｍ）（ｚｚ）

