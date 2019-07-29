  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/07/2019 18:33

【移交逃犯】民主派指港澳辦發言脫離民情，對香港局勢無幫助

　　《經濟通通訊社２９日專訊》民主派對港澳辦記者會上的發言感遺憾，指港澳辦對香港現時
的情況不了解，脫離民情，對解決政治及管治危機並無幫助。而港澳辦官員以「由上而下」、「
我就是法律」的姿態回應香港問題，民主派對此感到擔憂。民主派表示，希望北京政府理解況人
訴求，是爭取民主和實質的高度自治。
　　新民主同盟范國威指，港澳辦「只有立場，不問是非」，盲目支持特首林鄭月娥及警隊。范
國威指林鄭月娥正是政治紛爭的罪魁禍首，而警察正是引起暴力的原因，但中央繼續維護林鄭月
娥政府是自相矛盾。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
生財有道26/07/2019
【嚟緊炒D乜】冠捷科技恢復盈利動力 博中期業績公布後炒上3元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金