《經濟通通訊社２９日專訊》民主派對港澳辦記者會上的發言感遺憾，指港澳辦對香港現時
的情況不了解，脫離民情，對解決政治及管治危機並無幫助。而港澳辦官員以「由上而下」、「
我就是法律」的姿態回應香港問題，民主派對此感到擔憂。民主派表示，希望北京政府理解況人
訴求，是爭取民主和實質的高度自治。
新民主同盟范國威指，港澳辦「只有立場，不問是非」，盲目支持特首林鄭月娥及警隊。范
國威指林鄭月娥正是政治紛爭的罪魁禍首，而警察正是引起暴力的原因，但中央繼續維護林鄭月
娥政府是自相矛盾。（ｈｍ）（ｚｚ）
29/07/2019 18:33
【移交逃犯】民主派指港澳辦發言脫離民情，對香港局勢無幫助
《經濟通通訊社２９日專訊》民主派對港澳辦記者會上的發言感遺憾，指港澳辦對香港現時
的情況不了解，脫離民情，對解決政治及管治危機並無幫助。而港澳辦官員以「由上而下」、「
我就是法律」的姿態回應香港問題，民主派對此感到擔憂。民主派表示，希望北京政府理解況人
訴求，是爭取民主和實質的高度自治。
新民主同盟范國威指，港澳辦「只有立場，不問是非」，盲目支持特首林鄭月娥及警隊。范
國威指林鄭月娥正是政治紛爭的罪魁禍首，而警察正是引起暴力的原因，但中央繼續維護林鄭月
娥政府是自相矛盾。（ｈｍ）（ｚｚ）
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